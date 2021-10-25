Meryem Uzerli küvette çırılçıplak poz verdi
Uzun zamandır Almanya'da iki çocuğuyla yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından küvette çırılçıplak verdiği bir pozu paylaştı.
Yıllar önce yayınlanan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisindeki ‘Hürrem Sultan’ rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi.
38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, pozunu Instagram hesabından kalp, küvet ve civciv emojisiyle paylaştı.
Oyuncunun fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.
“HÜRREM SULTAN’I OYNAMAK ONURDU”
Geçen haftalarda bir dergiye röportaj veren Meryem Uzerli, ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem Sultan’ rolü için “Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu” demişti.