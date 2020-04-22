Murda kimdir? Murda nereli ve kaç yaşında?

Murda, 1984 doğumludur. Özellikle Ezhel ile birlikte seslendirdiği Aya isimli şarkısı rap tutkunları tarafından çok beğenilen ve Youtube’da 107 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşan Murda hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Murda nereli ve kaç yaşında?

Müziğe Hollanda’da başlayan ve İspanya’da sürdürmeyi planlayan ancak Türk şarkıcı Ezhel ile kesişince Türkiye macerası başlayan Murda hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Murda kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

MURDA KİMDİR?

Önder Doğan, bilinen sahne adıyla Murda, 30 Ocak 1984 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne ve babasının işleri nedeniyle çocukluğunun bir bölümünü İspanya ve Türkiye’de geçiren Murda, uzun süredir müzikle uğraşıyor.

Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı hip-hop sanatçısı ile çalışmalar yapan Murda, Ezhel ile tanışmasının ardından müzik çalışmaları için rotasını Türkiye'ye çevirmiştir. 2008 yılında ilk EP'sini hazırladı.

2015'te çıkardığı parçaları daha sonra bir albümde birleştiren Murda son olarak “Nereye Kadar” isimli parçasını müzikseverlerle buluşturdu.

Ezhel ile birlikte seslendirdikleri video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlanan Aya isimli şarkısı 107 milyonun üzerinde izlenmiştir.

Albümleri:

Baba – 2019

Doğa – 2020

Single’ları:

Big Money – 2020

AYA – feat Ezhel – 2019

EH BABA – 2020

Boynumdaki Chain – feat Ezhel – 2019

Nereye Kadar – 2019

Bi Sonraki Hayatımda Gel – feat Ezhel – 2020