Oğlundan Sadri Alışık’a duygusal selam

Efsane sanatçı Sadri Alışık ölümünün 26’ncı yılında anılıyor. Sanatçının oğlu Kerem Alışık, sosyal medya hesabından babası için duygusal bir paylaşımda bulundu.

Babası ve annesi Çolpan İlhan Alışık’la birlikte oynadığı sahnenin videosunu paylaşan Kerem Alışık duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Doğrulanmış

Çocuk soruyor ..Anne, babam bizimle gelmiyor mu?.

Anne, hayır gelmiyor o gitti diyor..

Sonra dayanamıyor anne de gidiyor ..

Çocuk bir başına kalıyor..

Anne güzel.. güzel anılar gibi güzel ..

Baba hüzünlü.. hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü..

Çocuk güzel anılar gibi özlemli .. özlemli şarkılar gibi hüzünlü..

Baba Sadri̇ alışık..

Anne Çolpan ilhan alışık

Çocuk .. Kerem alışık ..

İnsan, şu kalbinin ortasına batana özlem demese bıçak der..

Bugün Sadri alışıksız 26.yıl…

Rahmetle Minnetle Özlemle..”

70 yaşındaydı

Türk sinema tarihine “Turist Ömer” karakteriyle damga vuran Sadri Alışık, 5 Nisan 1925 günü doğdu. “Şaka ile Karışık”, “Fıstık Gibi Maşallah”, “Helal Olsun Ali Abi” ve “Ah Güzel İstanbul” gibi 200’e yakın unutulmayan filmde rol aldı. Alışık 1995 yılında hayatını kaybetti.

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