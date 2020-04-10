Şamil Kafkas kimdir? Şamil Kafkas nereli ve kaç yaşında?

Şamil Kafkas, 1976 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sağır Oda isimli dizi ile geçen Şamil Kafkas hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Şamil Kafkas nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Halil karakterini canlandıran Şamil Kafkas hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Şamil Kafkas kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ŞAMİL KAFKAS KİMDİR?

Şamil Kafkas, 1976 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sağır Oda isimli dizi ile geçen Şamil Kafkas; Barda, Seni Seven Ölsün, Ezo Gelin, Sağır Oda, Destere, Melekler Korusun, Adab-ı Muaşeret, Keşanlı Ali Destanı, htr2b Dönüşüm, Bizum Hoca, Ulan İstanbul, Yedikule Hayat Yokuşu, Yeni Hayat, Çelo, Hayat Bazen Tatlıdır, Aşk Sana Benzer ve Babası gibi projelerde rol almıştır.

Şamil Kafkas, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Halil karakterine hayat vermektedir.

Şamil Kafkas'ın rol aldığı diziler ve filmler:

DİZİ

2020 – Baraj

2018 – Kalbimin Sultanı

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır

2015 – Ulan İstanbul

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu

2014 – Hayat Yokuşu

2011 – Keşanlı Ali Destanı

2009 – Melekler Korusun

2006 – Sağır Oda

SİNEMA

2016 – Seni Seven Ölsün

2015 – Aşk Sana Benzer

2014 – Bizum Hoca

2013 – HTR2B

2009 – Adab-ı Muaşeret

2008 – Desdere

2006 – Barda

TV FİLMİ

2017 – Babası

2016 – Güzel İkili

2015 – Yeni Hayat

2015 – Çelo