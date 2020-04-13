Komedi filmi severlerin beğenerek izleyeceği Sar Başa başrolünde Alper Rende yer alıyor. Peki Sar Başa filmi oyuncuları kimler? Sar Başa filmi konusu ne?

SAR BAŞA FİLMİ KONUSU

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmedik bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.

OYUNCU KADROSU

Bir tür gençlik filmi olan Sar Başa oyuncuları arasında; Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Amir Zakaria, Naz Frambuaz ve Bilge Su Işık yer alıyor.