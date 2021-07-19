Seda Sayan’dan Demet Akalın’a şarkılı gönderme

Star TV’de yayımlanan, Demet Akalın ve Alişan’ın sunuculuğunu yaptığı programın final yapmasının ardından kanalın, Seda Sayan ile anlaşması, Demet Akalın’ı sinirlendirmiş; Akalın, Seda Sayan’ı işini elinden almakla suçlamıştı.

Daha sonrasında Akalın da, kavgalı olduğu Seda Sayan’ın sunuculuğunu bıraktığı ‘Gelinim Mutfakta’nın kadrosuna katıldı. Akalın, haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

PROGRAM TANITIMINDA BOMBA GÖNDERME

Seda Sayan, son olarak Star TV’de ekrana gelecek ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programının tanıtımı yaptı.

Ancak Sayan’ın tanıtımda kullandığı şarkı, sosyal medyada Demet Akalın’a gönderme olarak yorumlandı. Sayan’ın seçtiği Ankara şarkısında “Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım” gibi ifadeler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, Alişan’la birlikte sundukları Star TV’deki programlarının bittiği gün Seda Sayan’dan “Ben başlıyorum” mesajı almış ve şunları söylemişti:

* Seni sever sayarız! ‘Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de, ‘Sıkıntı yok’ dedim.

* Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler.

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