Serdar Ortaç’ın yaptırdığı corona virüsü testi negatif çıktı

Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç, tedbir amaçlı Maslak’ta bir hastanede corona virüsü testi yaptırdı.
Tek başına taksiye binerek, tedbir amaçlı test yaptırdığını söyleyen Ortaç hastane girişinde ateşini ölçtürüp test için başvuru yaptı.
Hastanedeki görüntüler hakkında herkesin mutsuz ve üzgün olduğunu belirten Ortaç, ateşinin olmamasını “Yırttık, ateş yokmuş” diyerek açıkladı. Hastane çalışanlarına moral vermeyi ihmal etmeyen Ortaç, çalışanlara iyi dileklerde bulundu.
Ortaç, MS hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.
Göğüs hastalıkları uzmanına görünen Ortaç’ın testi negatif çıktı. Paylaşımın altına birçok iyi dilek mesajı alan ünlü isim, “Hastaneye gitmeye korkmayın, kötü hissediyorsanız test yaptırın” demeyi ihmal etmedi.