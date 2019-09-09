Sevdim Seni Bir Kere dizisi konusu ne? Sevdim Seni Bir Kere oyuncuları kimler?

Sevdim Seni Bir Kere dizisi konusu ne? Sevdim Seni Bir Kere oyuncuları kimler?

Sevdim Seni Bir Kere, yepyeni bir günlük dizi olarak Star TV'de seyircilerin karşısına çıkıyor. Dört genç etrafından şekillenen olayların ele alındığı dizide ekranların ve tiyatronun başarılı oyuncuları eşlik ederken, dizinin yapımcılığını Focus Film’in üstleniyor. Peki Sevdim Seni Bir Kere konusu ne? Sevdim Seni Bir Kere oyuncuları kimler?

Heyecanlı hikayesi ile dikkat çeken ekranların yeni günlük dizisi Sevdim Seni Bir Kere, bugün Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Sevdim Seni Bir Kere oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

SEVDİM SENİ BİR KERE KONUSU

İzmir'den Ankara'ya üniversite okumaya gelen Aslım, daha ilk günden Ozan ile takışır. Ozan, asi ve öfkeli bir gençtir. Tecrübesiz ama inatçı Aslım ile aşkları ise bir o kadar fırtınalı ve tutkulu olur.

Gençlerimiz sadece aşkları ile sınanmaz. Onların karşılaşması aileler arasında yıllar önce kapatılan defterleri de açar.

Hırs, kibir, fedakarlık, sosyo ekonomik farklar, yalanlar ve geçmişten gelen sırlar hem iki gencin hem de ailelerin hayatlarını alt üst edecek, küllenen, üstü kapanan gerçekler birer birer ortaya çıkacak ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SEVDİM SENİ BİR KERE OYUNCULARI

Hafta içi her gün ekrana gelecek dizinin başrollerinde; Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Volkan Murat Benli, Didem Aygün, İrfan Kılınç, Nur Yazar, Nevzat Can Rüzgar, Şifanur Gül, Berk Bakioğlu, Sevgi Temel, Yağmur Ilgım Öztekin, Tuana Tuzman, Zeynep Şirin Giobbi, Zafer Güllü, Önder Atakanlı, Pervin Balcı gibi isimler yer alıyor.