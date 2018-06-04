Onurcan Özcan kimdir? Ölümüyle yasa boğan müzisyen Onurcan Özcan’ın şarkıları…

Genç müzisyen Onurcan Özcan arkadaşları ile çıktığı tekne gezisinde teknenin batması sonucu kayboldu. Onurcan Özcan'ı arama çalışmalarda, genç müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı. Teknenin batması sonucu kaybolan genç şarkıcı Onurcan Özcan kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? Solist kimliğinin yanı sıra besteci ve söz yazarı da olan Onur can Özcan'ın hayatının kısa bir özeti...

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Onurcan Özcan kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? soruları özellikle magazin ve müzik dünyasının gündeminde. Şile’de arkadaşları ile birlikte açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan ve “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir” gibi şarkıları seslendiren Onur Can Özcan’ı arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Solist, besteci ve söz yazarı Onurcan Özcan ve teknenin içerisindeki arkadaşı hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin hemen arkasından Onurcan Özcan’ın kim olduğu ve hayatına dair detaylar yoğun bir şekilde araştırma konusu haline geldi.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Genç şarkıcı Onurcan Özcan 21 yaşındadır. Solist kimliğinin yanı sıra besteci ve söz yazarıdır. Onurcan Özcan, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videolar kullanıcılar tarafından milyonlarca kez tıklanmıştır.

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Son zamanlarda gençler arasında popülerlik elde eden isim, Özcan, “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir”, “Kibrit”, “Gülümse Kadın” ve “İntihaşk” gibi seslendirdiği parçalarla geniş bir kesim tarafından tanınmaktadır.

Onurcan Özcan, Şile’de denize açıldığı fiber teknenin batmasıyla birlikte denizde kaybolduğunun bilgisine ulaşılmıştı. Öğlen saatlerinde gelen haberde Onurcan Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, içerisinde 5 kişinin yer aldığı tekne İmrenli Koyu’ndan denize doğru açılırken, henüz bilinmeyen bir neden ötürü kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta alabora olduğu bilgisi saptandı.