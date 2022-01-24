Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan Mersin'de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

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Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Pekcan’ın ölüm haberini Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Dervişoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun” sözlerini kullandı.

SIRT AĞRISIYLA GİTTİĞİ DOKTORDA AKCİĞER KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ünlü oyuncu sırt ağrısıyla şikayetiyle gittiği doktorda akciğer kanserine yakalandığını öğrenmiş, tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını açıklamıştı.

Ayberk Pekcan haberi aldıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

* Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum.

* Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü.

* En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla…

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

1970 doğumlu olan Ayberk Pekcan, Mersin Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ayberk Pekcan, Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı.

2010 yılında başrolünde oynadığı ‘Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı.

2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.