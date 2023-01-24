Sosyeteyi sarsan ölüm: Genç varis lüks otelde ölü bulundu

Sosyete dünyası, cansız bedeni İsviçre'deki lüks bir otelde bulunan 38 yaşındaki adamın ölümüyle sarsıldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın en zengin ailelerinden biri olan Schuler-Voith, 38 yaşındaki oğulları Philipp’in ölümüyle yasa boğuldu…

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’in haberinde, iş insanı Robert Schuler-Voith ile eski eşi Brigitte’in 38 yaşındaki oğulları Philipp, iki hafta İsviçre’nin Zürih kentindeki lüks bir otelde yaşamını yitirdi.

Philipp’in cansız bedeni otel odasında bulunurken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Almanya’nın en zengin ailelerinden olan ve aslen Münihli olan Schuler-Voith ailesi bu ölümle yasa boğulurken, ölüm sebebinin ise henüz belli olmadığı kayıtlara geçti.

Babasının işini devralmasına kesin gözüyle bakılan ve önünde parlak bir gelecek olduğu açıklanan Philipp Schuler-Voith’in cansız bedeninin 10 Ocak’ta otelde bulunduğu kaydedildi. Almanya’nın en zengin insanlarından olan Schuler-Voith’in oğlunun ölümü ile ilgili olarak Zürih savcılığı sözcüsü bir açıklama yaptı.

BİR MİLYAR EURO SERVETİNİN VELİAHTIYDI

Yapılan açıklamada, “Bu tür ölümlerde olduğu üzere, savcılık polis ile birlikte soruşturmayı sürdürüyor” denildi. Philipp’in arkadaşlarının genç adamın anne ve babasının başarısını takip etmek için çok çalıştığını fakat son zamanlarda daha sakin bir hayat sürdüğünü açıklarken, ölümünün hiç beklenmedik olduğunu da dile getirdi.

Schuler Voith ailesi, ev eşyaları ve metal üretim tesisleri sayesinde ülkenin en zenginleri arasında yer alıyor. Ailenin yaklaşık yarım milyar ile 1 milyar euro serveti olduğu tahmin ediliyor.

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