Tarkan kimdir? Tarkan Tevetoğlu nereli ve kaç yaşında?

Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tanınan Tarkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Tarkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

TARKAN (TEVETOĞLU) KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972’de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Rizeli'dir. 1986 yılında ailesiyle Türkiye'ye dönen Tarkan, müziğe olan ilgisinden dolayı lise yıllarında Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde Türk sanat müziği eğitimi almaya başladı.

1992 yılının Aralık ayında piyasaya “Yine Sensiz” isimli ilk albümünü çıkaran Tarkan, albümde yer alan “Kıl Oldum Abi” şarkısıyla müzik piyasasında esmeye başlamış ve bu şarkı ile birlikte albümü toplamda 900 bin adetlik satış rakamına ulaşmıştır. Tarkan daha sonra, Sezen Aksu'nun da desteği ile 1994 yılında “Aacayipsin” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkarmıştır. Bu albümle Türk Popunun en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Sanatçının kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından olan albüm 2,5 milyona yakın satıldı. Avrupa’da da 950 bin rakamına ulaştı.

1995 yılında Ahmet Ertegün ve Atlantic Records ile anlaşma imzaladı. Türkiye’de medyanın yoğun takibi ve baskılarının artması üzerine New York’a giden sanatçı burada bir yandan albüm çalışmalarına devam ederken bir yandan da New York Baruch Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı.

1995 yılında New York Palladium'da verdiği konser, Türkiye’de canlı yayınlandı. Tarkan, 1997 Temmuz’de üçüncü albümü “Ölürüm Sana” rekor satışlarını kırıp Türkiye’de 2,5 milyon sattı.

Aynı yıl kendi müzik şirketi HITT Prodüksiyon’u kurdu, 1998 yılında Walt Disney’in 35. uzun metrajlı çizgi film’i olan Herkül’ün baş karakterini Türkçe olarak seslendirdi. Filmin müziklerinden “Yolumdayım”ı seslendirdi. Bu albümde yer alan ve bir Sezen Aksu parçası olan “Şımarık”, kısa sürede dünya çapında tanındı ve daha sonra başka yabancı sanatçılar tarafından da çeşitli dillerde yorumlandı.

Tarkan, 2001 yılında “Kuzu Kuzu” isimli single çalışmasını piyasaya sürdü. Aynı yıl “Karma” adlı albümünü yayınladı.

2003 yılına gelindiğinde Tarkan yeni albümü “Dudu” adlı albümünün çalışmalarını tamamladı. Nazan Öncel ile çalıştığı bu albüm ile Rusya’da 1 milyon satış rakamına ulaştı, aynı ülkeden en iyi yabancı şarkı ödülünü aldı.

Dünyadan müziği ile olumlu eleştirilen almasından haraketle İngilizce albüm yapma kararı alan sanatçı, 2005’in Ekim ayından beklenen single “Bounce”u piyasaya sürdü. Hemen ardından ilk İngilizce albümü olan “Come Closer” aynı anda tüm Avrupa ve Türkiye’de satışa sunuldu. Kısa bir süre sonra albümde yer alan “Start The Fire” adlı ikinci single çalışmasını yaptı.

23 Aralık 2007’de, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz satışa sunuldu. Albümdeki tüm şarkıların sözlerini Tarkan yazdı, bunlardan yedi tanesini de kendisi besteledi. Albüm, MÜYAP tarafından 2008 yılında platin, 2009 yılında diamond sertifika ile ödüllendirildi. 2008 yılında Metamorfoz albümünde yer alan şarkılar, remix versiyonları ile birlikte iki disk halinde Metamorfoz Remixes adıyla satışa sunuldu.

Temmuz 2010’da, Tarkan'ın yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz yayımlandı ve toplam 355.000 sattı. Albüm yayımlanmadan önce duyurulan “Sevdanın Son Vuruşu” şarkısı, 17. Kral Müzik Ödülleri’nden En İyi Şarkı, En İyi Beste, En İyi Şarkı Sözü kategorilerinde; Adımı Kalbime Yaz, En İyi Albüm kategorisinde ödül aldı.

Tarkan, 2012'de, Ozan Çolakoğlu’nun ilk proje albümü 01’de yer alan “Aşk Gitti Bizden” şarkısını seslendirdi. Haziran 2013’te Aysel Gürel’i anmak amaçlı hazırlanan saygı albümü Aysel’in için “Firuze” şarkısını, Ağustos 2014’te İskender Paydaş’ın Zamansız Şarkılar 2 albümü için “Hop De” şarkısını seslendirdi. 1 Mart 2016 tarihinde Tarkan’ın dokuzuncu stüdyo albümü olan “Ahde Vefa” piyasaya sürüldü. “Ahde Vefa” Tarkan’ın yaptığı ilk sanat müziği albümüdür.

Tarkan, 29 Nisan 2016’da Pınar Dilek ile dünya evine girdi. Tarkan'ın bu evlilikten 12 Temmuz 2018’de Liya adında bir kızı oldu.

Albümleri:

Yine Sensiz (1992)

Aacayipsin (1994)

Ölürüm Sana (1997)

Karma (2001)

Come Closer (2006)

Metamorfoz (2007)

Adımı Kalbine Yaz (2010)

Ahde Vefa (2016)

10 (2017)