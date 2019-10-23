Ayvalık ve ilginç hikayesiyle Şeytan Sofrası

Ayvalık, Marmara bölgesinde bulunan Balıkesir’de yer alan, yemyeşil ve huzur veren ormanları, taş evleri, mavi bayraklı plajları ve meşhur Ayvalık tostu ile ünlü bir tatil beldesi.

Eskiden Rumlara ev sahipliği yapan Ayvalık, sokaklarında dört binden fazla tarihi ev bulunduruyor. Turistlerin gezmeyi en çok sevdiği yerlerden biri olan bu sokaklar, nostaljik havasıyla insanlara tarihini sunuyor.

Ayvalık ilçesine bağlı 22 tane ada bulunuyor ve en büyükleri Cunda Adası. Ayrıca, adaya bağlanan köprü Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Ülkemizin en önemli zeytin üretim merkezi de burada yer alıyor. Zeytinyağı üretiminde de üst sıralarda bulunan Ayvalık, ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor.



Ayvalık'ta görülmesi gereken yerlerden birisi de Ayvalık ilçe merkezinin 10 km güney batısında bulunan, Küçükköy mahallesine bağlı olan Şeytan Sofrası. Hem hikayesi hem de muhteşem manzarası ile insanları büyüleyen Şeytan Sofrası, gün doğumu ve gün batımını izlemek için mükemmel bir yer. Akşam olurken gökyüzünün aldığı renkleri seyretmek çoğu insana huzur verdiği için o saatlerde aşırı bir kalabalık söz konusu oluyor. O yüzden biraz daha erken gidip yer tutmakta fayda var.

Tepeye çıktığınızda sizi muhteşem bir manzara karşılayacak; sonsuza kadar uzanan bir deniz ve karşınızda irili ufaklı bir sürü ada… Bu tepe, eski bir lav birikintisinden oluşmuş ve yuvarlak bir görüntüsü olduğu için sofraya benzetilmiş. Buraya gelenlerin ziyaret etmeden geçemediği yer ise şeytanın ayak izi şeklindeki çukur. Bu çukur tepenin en ucunda bulunuyor ve demir parmaklıklarla çevrili. Çok rüzgârlı olan bu noktada insanlar bu çukura para atarak dilek diliyor ve demirlere kırmızı kurdeleler bağlıyor.

Bu çukurun insanlar tarafından merak uyandıran mitolojik bir hikayesi var. Bu hikâyeye göre; Zeus'un İda adındaki süt annesi, şeytanın Zeus'a zarar vereceğini düşünür ve bundan korkarak şeytanı kovar. Bu şeytanın 3 ayaklı olduğuna inanılır. Kaçarken bıraktığı ayak izlerinden birinin Şeytan Sofrası’nda olduğuna inanılır. Diğerleri ise İda dağlarının eteğinde ve Midilli Adası’ndadır.

Kaynak: Tatil Sepeti