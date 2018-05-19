Bolu gezilecek yerler: Dağ ve göl şehri Bolu’da görmeniz gereken 5 yer…

Dağ ve göl manzarasının buluştuğu şehir Bolu'da gezilecek yerler saymakla bitmiyor. Bolu, tarihi ve gezilecek görülecek yerleriyle Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. İşte benzersiz doğanın tarihle harmanlandığı şehir Bolu'da görülmesi gereken 5 yer...

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Bolu tarih ve doğanın harmanlandığı şehir olarak gezilecek görülecek yerleriyle dikkat çekiyor. Tarihte ilk sakinleri Hititler olan Bolu daha sonra sırasıyla; Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedon Krallığı, Britanya, Krallığı, Pontuslular, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Moğollar ve Osmanlılar’ın hakimiyetinde yaşamış bir şehirdir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Temmuz 1934 tarihinde yaptığı ziyarette, Halkevinin hatıra defterine “Bolu Halkevinde bir gece kaldım. Bolu’nun güzelliğinden, halkın coşkun sevinçlerinden çok mütehassis oldum.” sözleriyle övdüğü Bolu'da görmeniz gereken 5 yer…

BOLU’DA GEZİLECEK 5 YER

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. 1982 yılında ilan edilen Bolu–Köroğlu Dağı Turizm Alanı 1. Gelişim Bölgesi içinde yer alır. Bölgedeki 5 adet tesis, kış sezonu olan Aralık–Nisan ayları arasında toplam faaliyet göstermektedir. Otelleri bünyesinde 2 ana kayak alanı içerisinde toplam 18 adet mekanik tesis ile 25 adet pist vardır. Pistlerin toplam uzunluğu 40 kiometreyi bulmaktadır. Türkiye'nin en büyük snowpark'ları da Kartalkaya’da bulunmaktadır.

GÖLCÜK TABİAT PARKI

Bolu'nun 13 kilometre güneyinde suni olarak yapılmış bir set gölüdür. Gölün yüzeyi 4.5 hektar, çevresi yaklaşık 1.300 metredir. Muhteşem bir görüntüye sahip olan göl ve çevresine araçla giriş yapılmamaktadır. Etrafı çam ve köknar ağaçları ile kaplı göl, “Orman İçi Dinlenme Yeri” olarak Milli Parklarca koruma altındadır.

ABANT GÖLÜ

Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde tabii bir göldür. 1988 yılında 1150 hektarlık bölümü “Tabiat Parkı” olarak koruma altına alınan Bolu'nun simgesi olmuş, büyüleyici güzelliğiyle en popüler tatil merkezlerinden biri olarak mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Göl çevresi zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Gölün kenarları da çeşitli su bitkileriyle ve nilüferlerle doludur.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Çok sayıda bitki türünü içeren milli park, Türkiye'nin en güzel, karışık doğal ormanlarına sahiptir. Milli Park sahasında 100’ün üzerinde kuş türü tespit edilmiştir. Yedigöller Milli Parkı tam bir doğa cenneti durumundadır. “Kapankaya Manzara Seyir Yeri”ne çıkılarak gölleri ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmeniz mümkündür.

AKKAYA TRAVERTENLERİ

Mudurnu yolu üzerinde bulunan travertenler, “Bolu'nun pamuk kalesi” olarak ün yapmış olup, yemyeşil doğa ile bütünleşen bir manzara sergiler. Özellikle yaz aylarında traverten havuzları serinlemek amacıyla çok ilgi görmektedir. Doğaseverlerin rağbet ettikleri özel bir yerdir.

SONBAHARDA GEZİLECEK YERLER