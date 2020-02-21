Antik kent üzerine kurulan AVM mühürlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin liman kısmı kalıntıları üzerinde inşa edildikten sonra imar barışından yararlanılarak açılan AVM'deki oyun ve eğlence merkezi, CHP'li Mudanya Belediyesi tarafından "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine" aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Yargı süreci devam ederken, “İmar barışı” başvurusu yapılarak, yapı kayıt belgesi alınan AVM’deki eğlence merkezi, kapatıldı. Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri aynı AVM’de bulunan kafe ve market depoları için de mühürleme tebligatı yaptı.

TÜRKYILMAZ: MÜHÜRLEDİK

Bursa’nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Myrleia için yasaların getirdiği ölçüde tüm hakkımızı kullanıyoruz. AVM’nin arkasında bulunan umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatta yer almaması ve her birime ayrı ruhsat alınma şartlarında eksiklik bulunması nedeniyle mühürleme gerçekleştirdik” dedi.

MYRLEİA’YA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Türkyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

* Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia’ya hep birlikte sahip çıkacağız. İnanıyorum ki sonunda kazanan Mudanya olacak” diyen CHP’li başkan Hayri Türkyılmaz, “Yapı Kayıt belgesi ile işletme ruhsatı alının AVM ile ruhsat üzerindeki diğer faaliyet konuları kısmında oyun yeri ve kafe hizmeti bulunmadığından, ruhsat taleplerinde bu işletmeye ilişkin bir beyanları olmadığından kapatma işlemini gerçekleştirdik.

* Umuma açık eğlence yerlerine ruhsat verilirken emniyet görüşünün alınması gerekir ancak böyle bir görüş alınmamış, böyle bir talepleri de ruhsat başvurularında yoktur. Faaliyet konusu içerisinde bulunmadığından kafe ve depo alanları için de ayrı ayrı ruhsat gerektiğinden mühürleme işlemi yapılacak.

ANTİK KENT 2011 YILINDA ORTAYA ÇIKARILDI

Myrleia Antik Kenti, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nün 2011 yılında Ömerbey Mahallesi sınırları içinde yaptığı kazı çalışmalarında ortaya çıktı. Mudanya Belediyesi, gün yüzüne çıkan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalara başlamıştı.