Bu resmi nasıl gördüğünüz aşk hayatınız hakkında bilgi veriyor

Kişisel gelişim platformu ve ilişki sitesi Your Tango tarafından yayınlanan optik illüzyon testi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medyada popüler olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar, bu optik illüzyon testinin nasıl bir sevgili olduğunuz hakkında ipuçları verdiğini vurguladı.

Buna göre, iç içe geçmiş dört farklı resimden oluşan olan sanat eserinde ilk gördüğünüz resim nasıl bir ilişki aradığınızla ilgili ipuçları veriyor.

Uzmanlara göre, zihin bir soruya kesin yanıt bulamadığında görmek istediğini seçiyor. Peki siz bu resimde ilk olarak ne görüyorsunuz?

Yaşlı bir adamın profili: Uzun süreli bir ilişki aradığınız anlamına geliyor.

Ata binen adam: Kalbini ehlileştirmek biraz zor. Yorgunsunuz.

Nehir kenarında yatan kadın: Geçmişte aşktan yana üzücü durumlar yaşamışsınız.

Nehir üzerindeki taş kemer: Maceradan hoşlanan birini arıyorsunuz.

Uzmanlar, resme bakıldığında hangi figürün gözünüze çarptığına bağlı olarak, ‘büyük resme’ bakan türden biri olup olmadığınızı hesaplıyor ve bunun üzerinden de tahminlerde bulunuyor.

Optik illüzyona kendiniz bir göz atın ve içinde gördüğünüz ilk şeyin aşk hayatınız hakkında ne söylediğini öğrenin…

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