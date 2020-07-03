Ceviz yağı faydaları nelerdir? Ceviz yağı neye iyi geliyor?

Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan ceviz yağı, protein, potasyum, fosfor, magnezyum ve bakır gibi mineraller bakımından önemli bir kaynaktır. Doğal bir antioksidan kaynağı olan ceviz yağı, gerek yemeklerde gerekse tedavi amaçlı olarak çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Peki, ceviz yağının faydaları nelerdir? Ceviz yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kalp sağlığından, bağışıklık sistemine, cilt sağlığından, ağız ve diş sağlığına kadar pek çok sorunda etkili olan ceviz yağı, şifa kaynağı olarak alternatif tıpta uzun geçmişi olan bir yağdır. Doymamış yağ asitleri ve polifenol adı verilen bitki bileşikleri dahil olmak üzere, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri açısından zengin olan ceviz yağı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Ceviz yağının faydaları nelerdir? Ceviz yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

CEVİZ YAĞI HAKKINDA KISA BİLGİLER

Cevizin ana vatanı tam olarak bilinmemekle birlikte özellikle Türkiye, Afganistan, Güney Rusya, Irak, İran, Hindistan, Çin ve Kore'de yetiştirilir.

Latince “Juglans regia” olarak adlandırılan ceviz yağı, ceviz meyvesinin soğuk pres yöntemi kullanılarak sıkılması ile elde edilmektedir.

Ticari olarak temin edilebilen, soğuk preslenmiş ve rafine edilmiş iki tür ceviz yağı vardır. Soğuk preslenmiş organik ceviz yağı sağlığımız için önemli olan ve dolayısıyla daha pahalı olan besin maddelerinin çoğundan oluşur. Rafine yağ ise temel besin maddeleri açısından düşüktür ve genellikle güzellik ve sanat ürünlerinde kullanılır. Ceviz yağını M.Ö. 300'lü yıllarda Yunanlılar ve Romalılar keşfetmiştir.

CEVİZ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

– Sedef hastalığının tedavisinde yardımcı olur.

– Düzenli olarak kullanıldığında ince çizgileri ve kırışıklıkları giderir.

– Kilo vermeye yardımcıdır.

– Beyin fonksiyonlarını düzenler.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Bazı kanser türlerine ilerlemesini önlemeye yardımcı olur.

– Romatizmal ağrıları giderir.

– Kadınlarda adet kanamalarını düzenler.

– Çok iyi bir antioksidandır. Yaşlanmayla mücadeleye yardımcı olur.

– Kan dolaşımını düzenler.

– Egzamayı önler.

– Enflamasyonu azaltabilir.

– Mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

– Hormon seviyelerini dengede tutar.

– Kolesterolü düşürür.

– Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

– Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

– Kepek sorununu giderir.

– Saç büyümesini destekler.

– Saç dökülmesiyle mücadeleye yardımcı olur.

– Uykusuzluğa karşı etkilidir.

– Göz altında oluşan koyu halkaları azaltır.

– Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sorunlarını giderir.