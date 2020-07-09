Bazı çocuklar yeni bir ortama girmek veya tanımadığı bireylerin olduğu ortamlarda tek başına olmakla ilgili yoğun kaygı ve huzursuzluk yaşarlar. Bu durum psikolojide “sosyal fobi” veya “sosyal kaygı” olarak adlandırılan durumdur. Çocuklarda sosyal fobi belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Sosyal fobi belirtileri, kaygı bozuklukları içinde yer alan rahatsızlıktır. Sosyal fobisi olan çocuklar, utangaçlığın ötesine geçen aşırı bir kaygı duygusuyla hareket eder. Sosyal ortamlarda utanç verici bir duruma düşmekten veya yargılanmaktan çok korkarlar. Sosyal fobi çoğunlukla ergenlik dönemindeki çocukları etkiler, ancak çocuklukta da başlayabilir. Peki, çocuklarda sosyal fobi belirtileri nelerdir? Sosyal fobi tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

SOSYAL FOBİ BELİRTİLERİ

Belirli durumlarda utangaçlık veya rahatsızlık hissi, özellikle çocuklarda sosyal kaygı bozukluğunun belirtileri olmak zorunda değildir. Sosyal fobide korkulan durumla karşılaşıldığında bedensel belirtiler ortaya çıkar. Bunlar; yüz kızarması, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi, nefes darlığı, mide barsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği, titremedir.

Sosyal fobinin psikolojik belirtileri ise;

– Güçsüzlük ve yetersizlik hissi,

– Fiziksel olarak çirkinlik ve beğenilmeme algısı,

– Kendisine gösterilen sevgiyi hakketmediğini hissetme,

– Hata yapmaktan korkmaz ve mükemmel olma isteği,

– Sürekli olarak kaygılı olma ve bunu belli etmeme çabası,

– Kusursuz olma ve davranma hali,

– Toplumun sürekli beğenisini kazanma isteği,

– Çekindiği veya korktuğu ortama girememe,

– Bulunduğu ortamdan sürekli kaçma ve uzaklaşma isteği,

– Kişilerle göz teması kuramama ve bundan kaçınmadır.

SOSYAL FOBİ TEDAVİSİ

Sosyal fobisi olan çocuklarda, onlara korkularını nasıl aşacaklarını ve endişeli düşünmeye sevk eden düşünce kalıplarını nasıl değiştireceklerini öğreten bir tür terapi olan bilişsel davranışçı terapiden (veya CBT) faydalanılır. Ayrıca çocuklara endişeli hissettiklerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak başa çıkma becerileri de öğretilir. Sosyal becerilerin uygulanması da tedavinin bir parçası olabilir.

İlaçlar, bazı çocuklar için davranışsal terapiyi daha etkili hale getirebilecek kaygı semptomlarını hafifletebilir. Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI), sosyal fobinin bazı semptomlarıyla baş etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Korkuyu azaltmak, çarpıntı ve terleme gibi kaygının fiziksel semptomlarını azaltmak için beta bloker adı verilen ilaçlar da reçete edilebilir.