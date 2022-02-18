Disney şehri kuruluyor: “Dünyadaki en mutlu yer”

Disney, 'dünyadaki en mutlu' yeri kurmak için harekete geçti. Bin 900 kadar konutun yer alacağı projeyle ilgili detaylar açıklandı.

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“Dünyadaki en mutlu yer” olarak adlandırılan tema parkı ile ünlü Disney, yerleşim yeri projesi için harekete geçti. ABD’de kurulacak olan Disney kasabası, sakinlerine peri masalı yaşama şansı sunacak.

California’da kurulacak ‘Storyliving’ mahallesinin bin 900 konuttan oluşacağı açıklandı.

Mahallede, 24 dönümlük evler ve apartmanların yanı sıra sahilde bir otel ve mağazaların yer alacağı bildirildi. Bazı mahallelerin ise 55 yaş ve üstü kişiler için ayrılacağı açıklandı.

Evlerin fiyatı, müteahhit Arizona’dan DMB Associates tarafından belirlenecek ve piyasa koşullarına göre değerlendirilerek karar verilecek. Disney, potansiyel alıcılara henüz projenin başlangıç tarihi ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

Disney, alışveriş merkezi, mağaza, restoran, plaj ve parkların halka açık olacağını belirtirken, belirli bir üyelik sisteminin devreye sokulabileceği vurgulandı.

Disney, en son teknoloji ürünlerinin ve sürdürülebilir projelerin Disney mahallerinde hayata geçirileceğini duyurdu.

1990’larda Disney, Orlando, Florida’daki Walt Disney World yakınlarında bulunan bir topluluk olan Celebration’ı geliştirmeye başladı. En son nüfus sayımına göre, Celebration şimdi, çevredeki alanların çeşitliliğinin tam tersine, neredeyse yüzde 92’si beyaz olan 11 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Disney, şehri 2004 yılında bir özel sermaye şirketine sattı ve bölge sakinleri daha sonra evleriyle ilgili, akan çatılar ve bakımsız kalan binalar da dahil olmak üzere bir dizi sorun yaşadıklarını duyurdu.

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