Fethiye’de Cem Karaca ve Barış Manço gecesi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen konserle aramızdan ayrılan Anadolu Rock müziğinin efsanevi iki ismi Barış Manço ve Cem Karaca anıldı. Konsere vatandaşlar büyük bir ilgi gösterirken gecede iki sanatçının eserleri seslendirildi.

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Muğla'nın Fethiye Belediyesi, aramızdan ayrılan Anadolu Rock müziğinin efsanevi iki ismi Barış Manço ve Cem Karaca için Özer Olgun Kültür Merkezi'nde anma konseri düzenledi. Konsere vatandaşlar büyük bir ilgi gösterirken gecede Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserleri seslendirildi.

Anma konserinde Osman Batur Keser, Adem Kazan, Ali Tunç, Aysun Karasaçlı, CoverMan grubu ve Mustafa Selçukoğlu sahne aldı. Fethiye Kent Orkestrası şefi Hasan Tunç önderliğinde verilen konserde sanatçılar bol bol alkış aldılar. Programdan sonra Başkan Vekili Başıhoş ve Başkan Yardımcısı Bolelli, sanatçılara çiçek verdi.