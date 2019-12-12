Anne adayı hamile olduğunu öğrendikten sonra sevinç ile birlikte bazı korku ve endişeler de yaşamaya başlıyor. Bu korkuların en önemlisi düşük yapmaktır. Annenin yaşı, genetik faktörler, yüksek tansiyon, çölyak hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı, lupus gibi nedenlerle geçekleşen gebelikte düşük riski nasıl anlaşılır? Merak edilenleri haberimizde sizler için derledik...

Düşük, hamilelikle ilgili en yaygın sorunlardan biridir. Gebeliğin ilk 20 haftasında bebeğin kaybı olarak tanımlanan düşük ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde… Gebelikte düşük riski nasıl anlaşılır? İşte bilinmesi gerekenler…

DÜŞÜK NEDİR?

Düşük, gebeliğin ilk 20 haftasında bebeğin kaybı olarak tanımlanır. Bu gebelik kaybının ilk trimesterde gerçekleşmesine erken düşük, ilk trimesterin sonu ile 20. hafta arasında gerçekleşmesine geç düşük denir. Düşüklerin %80'i ilk trimesterde olur. Hemen hemen her anne adayı düşükten endişelenir ama bilinen gebeliklerin sadece %15 ila %20'si düşükle sonuçlanır.

DÜŞÜK NEDENLERİ

– Yüksek tansiyon

– Çölyak hastalığı

– Şeker hastalığı

– Böbrek hastalığı

– Lupus

– Tiroid bezi sorunları

– HIV

– Sıtma

– Kızamıkçık

– Klamidya

– Frengi

– Belsoğukluğu

– Enfeksiyonlar

Düşüğe yol açan diğer faktörler:

– Genetik faktörler

– İlaç kullanımı

– Sigara içmek

– Aşırı alkol kullanımı

– Az pişmiş etlerde, çiğ yumurtalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde bulunabilecek bir bakteri olan Listeria

– Araba kazası gibi maternal travma

– Bazı ilaçlar

– İleri anne yaşı (35 yaş üstü)

– Lyme hastalığı veya Beşinci hastalık gibi enfeksiyonlar

– Hava kirliliği

GEBELİKTE DÜŞÜK RİSKİ NASIL ANLAŞILIR?

Düşüklüğün ana işareti, hafif kahverengimsi akıntıdan çok ağır kanamaya kadar değişebilen vajinal lekelenme veya kanamadır.

Diğer belirtiler şunlardır:

– Karın içinde kramp ve ağrı

– Hafif veya şiddetli bel ağrısı

– Kilo kaybı

– Vajinadan sıvı akması

– Vajinadan doku veya pıhtılaşmış akıntı

– Soluk veya sersemlemiş hissetmek

– Kasılmalar

Hamileyseniz ve bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza başvurun.