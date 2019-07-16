Düşük, 20 haftalık hamilelikten önceki hamilelik kaybını tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Gebelikte düşüklerin çoğunluğu genetik anormalliklerin veya diğer sağlık faktörlerinin sonucudur. Peki, Gebelikte düşük riski ne zaman geçer? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Düşük, gebeliğin ilk 12 haftasında oldukça yaygındır. Bir kadının kaç tane düşük yaptığını bilmek zordur çünkü bazen anne hamile olduğunu bilmeden önce de düşük yaşayabilir. Tahmini rakam düşüğün kabul edilen 4 gebelikte 1 civarında meydana geldiği ve % 3’ünün ilk trimesterde (1-12 hafta) meydana geldiğidir. Peki, Gebelikte düşük riski ne zaman geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GEBELİKTE DÜŞÜK HAKKINDA

Hamilelik sürecinde 20. gebelik haftasına kadar gerçekleşen kayıplar, tıbbi olarak düşük olarak kabul edilir. Eğer kayıp 20. gebelik haftasından sonra meydana gelirse, bu durum artık erken doğum olarak adlandırılır. Hamilelikte düşük tehdidi ve düşük riski genellikle genetik olarak meydana gelmektedir. Her kadının düşük riski, çeşitli faktörlere bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Bir kadın hamile olduğunu bile bilmeden önce düşük yaşayabilir. Bir ultrason sağlıklı bir kalp atışı tespit ettikten sonra, düşük riski önemli ölçüde düşüktür.

Bazen karın boşluğunda ektopik (dış gebelik) bir gebelik de gelişebilir. Ektopik bir hamilelik her zaman düşükle sonuçlanacaktır.

GEBELİKTE DÜŞÜK BELİRTİLERİ

Düşük yapmanın ana işareti vajinal kanamadır. Bunu, alt karın bölgesinde kramp ve ağrı izleyebilir.

Vajinal kanama, düşüklerin en sık görülen belirtisidir; Bu durum hafif lekelenmeden, normal kanamadan daha ağır ve ağır kanamaya kadar değişebilir.

Diğer belirtiler kramp veya karın ağrısıdır. Bazı kadınlar artık hamile hissetmediğini açıklıyor. Daha önce hissetmiş oldukları bulantı veya meme hassasiyeti gibi hamilelik semptomlarını kaybetmiş olabilirler.

Tüm erken düşüklüklerin neden gerçekleştiği hala bilinmemektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, gelişmekte olan bebekte genetik veya kromozomal bir problemden kaynaklanmaktadır.

YAŞA GÖRE DÜŞÜK YAPMA ORANLARI

Yaş, gebelikte düşük için önemli bir risk faktörüdür. Bunun nedeni, yumurta kalitesinin zamanla düşme eğiliminde olmasıdır.

Annenin yaşına göre ortalama düşük riski aşağıdaki gibidir:

35 yaş altı kadınlarda: Yüzde 15 gebelik

35 – 45 yaş arası kadınlarda: Yüzde 20 – 35 arası

45 yaş üzeri kadınlarda: Yaklaşık yüzde 50

Bunlar ortalama rakamlardır ve başka faktörlerin dikkate alınmadığını not etmek önemlidir.

Sigara içme veya hareketsiz yaşam tarzı gibi yaşam tarzı konularının etkileri yaşla birlikte artabilir, altta yatan sağlık sorunlarını kötüleştirebilir ve hamilelik kaybı riskini artırabilir.

Bununla birlikte, bazı kadınlar 40’lı yaşlarında sağlıklı hamileliklere sahipken, 50’li yaşlarda bu çok azdır.

Düşük için bazı risk faktörleri şunlardır:

– Yaşlılık

– Sigara içmek

– İlaçların, özellikle uyuşturucu veya yüksek dozdaki kafein gibi uyarıcı ilaçların kullanılması

– Diyabet veya yüksek tansiyon gibi kontrolsüz kronik durumlar

– Vücudun hamileliği sürdürmesi için hormonlar üretmesini zorlaştıran hormonal bozukluklar

GEBELİKTE DÜŞÜK RİSKİ NE ZAMAN GEÇER?

Gebeliğin ilk üç ayı 0 ila 13 hafta olarak kabul edilir. İlk üç aylık dönemde düşüklerin yaklaşık yüzde 80’i gerçekleşir. Bu süreden sonraki dönemlerde kayıplar daha az görülür. İkinci üç aylık dönemde düşük riski yüzde 1 ila 5 arasında gerçekleşir. Ancak asla unutulmamalıdır ki gebelik düzenli kontrol ve dikkatli bir süreç ister. Bu nedenle her zaman dikkatli olmak ve olası işaretleri iyi değerlendirmek çok önemlidir.