Güney İspanya’da 1500 yıllık lahit bulundu

Murcia Üniversitesi’nden arkeologlar, Mula kasabası yakınlarındaki Los Villaricos’taki alanda iki haftalık bir kazı sırasında beklenmedik bir keşif yaptılar. 6. veya 7. yüzyıldan kaldığına inanılan iki metre uzunluğundaki lahit, Romalıların villayı 5. yüzyılda terk etmesinden sonra inşa edilen bir Hıristiyan kilisesinin yanında bulundu.

Dönen geometrik bir desenle ve sarmaşık yapraklarıyla bezenmiş tabutun tepesinde bir Chi Rho sembolüne de yer verilmiş. Tabut perşembe günü açıldığında insan kalıntılarının olduğu görüldü.

Kazı müdürü Rafael Gonzalez, “Bu muhteşem keşfi beklemiyorduk” dedi.

Los Villaricos villası, bölgedeki Roma tarım yerleşiminin en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve Madrid’in kuzeydoğusunda bir yerleşim yeri olan Kartaca ve Complutum arasındaki ticaret yolu üzerine inşa edilmiş.

Başkenti Fransa’nın Toulouse kenti olan Vizigot Krallığı, 5. yüzyılda kuruldu. Daha sonra İber yarımadasının çoğunu işgal etmek için Pireneler’e yayıldı. Krallık 8. yüzyıla kadar hayatta kaldı.

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