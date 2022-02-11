Haydar Dümen hayatını kaybetti

Posta gazetesi yazarı ve psikiyatrist Haydar Dümen (91) corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Haydar Dümen’in vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz Twitter hesabından duyurdu.

Coşkundeniz, “Gazetemiz Posta’nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye’nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

91 yaşındaki Haydar Dümen 31 Ocak’tan beri İstanbul’da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu.



BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Dün akşam hayatını kaybeden Dümen bugün toprağa verildi.

Haydar Dümen sadece Posta gazetesindeki cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınıyordu.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen 1931 yılında Uşak‘ta İkisaray köyünde doğdu. Yaşadığı köyde ilkokul olmadığı için başka köyde bir ailenin yanında kalarak okudu. Ortaokul ve lise 2. sınıf bitene kadar Uşak'ta okudu. Lise son sınıfı Afyonkarahisar’da okudu.

1948 yılında mezun olduğu liseden sonra kazandığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumak için İstanbul’a gitti ve 1955 yılında mezun oldu. 1958 yılında da nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını aldı. 25 yıl devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu.

1965 yılında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1980 yılına kadar şef olarak çalıştı. O tarihte Cumhuriyet gazetesi’nde ‘Akıl Hastalarının Teşhiri Doğru Değildir’ makalesinden dolayı Samsun’a sürgün olarak tayin edildi.

Daha sonra Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri çekti. Özellikle medyada cinsel problemler üzerine konuşmalar ve röportajlar yaptı.

Haydar Dümen, Güzin Abla gibi dert dinleyen gazete köşe yazarlığı yaptı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahipti.

Dümen gazetecilere yaptığı bir açıklamada evinde tavuktan kargaya, ördekten köpeğe toplam 31 hayvanın bulunduğunu söylemişti.