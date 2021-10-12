Haydarpaşa Garı’nın altından tarih fışkırdı

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait mezar, yeni bir çoklu mezar, döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait eşme, Bizans dönemine ait ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan sığınak bulundu.

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Eskiden Körler Ülkesi olarak da anılan Kadıköy yani Khalkedon’un tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Hummalı çalışmanın sürdüğü kazı alanı havadan da görüntülendi.

Peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait mezar, yeni bir çoklu mezar, döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı Dönemine ait çeşme, Bizans dönemine ait ayazma, 2. Dünya Savaşı zamanında kurulan sığınak bulunurken, bugüne kadar çıkarılan sikkelerin sayısı 20 bin ve iyi durumda olan ve okunabilen sikke sayısı ise 12 bine çıktı.

Kazı alanın en eski eseri Helenistik döneme ait mezar anıtı olduğu düşünülen bir kalıntı. Kare formuna yakın bir yapıda olan kalıntıda bir de mermer lahit bulunuyor. Bu mezar anıtının hemen yanında ise 5. ya da 6. yüzyılda yapıldığı düşünülen temiz su boruları da bulunuyor.

YENİ BİR ÇOKLU MEZAR BULUNDU

Peronların kaldırılmasıyla kazılarda yeni bir çoklu mezar daha tespit edildi. Henüz çalışmaların devam ettiği orta Bizans dönemine yani 11. yüzyıla ait mezarda 8 kişinin kemikleri bulundu.

Peronların altındaki alanda 5 bölmeli önemli bir yapı komplesi ortaya çıkarıldı. İçinde sikke ve çanak çömleklerin bulunduğu yapı kompleksi 4.-5. yüzyıllara tarihleniyor. Zemininde mermer blokların bulunduğu kompleksin özellikleri ise kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkacak.

Kazılardan bugüne kadar bulunan sikke sayısı toplamda 20 bine bu sikkelerin iyi durumda ve okunabilir olanlarının sayısı ise 12 bin rakamına ulaştı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ÇEŞME VE BİZANS DÖNEMİNE AİT AYAZMA

Kazılarda Bizans dönemine ait bir de ayazma bulundu. Halen su akan ayazmanın yapısı ise bloklarla desteklenerek korunuyor.

Bunun yanı sıra Kadıköy’de bulunan Halid Ağa Çeşmesi’nin bir tanesi de gar sahasında bulundu. Osmanlı döneminde 1790 yılında yapılan çeşme, daha sonra 1836’da Adülmecit tarafından tekrar onarıldı.

ASKERİ SIĞINAK İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Haydarpaşa kazı alanında uzunluğu 400 metre olan ve 1940’lı yıllarda inşa edilen 2 girişli bir sığınak bulundu. Sığınak 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir saldırı durumunda askerlerin korunması için inşa edilmiş.

İçerisinde elektrik panoları ve tuvaletlerinde bulunduğu sığınak 2 metre genişliğinde ve 2 metre 40 santim yüksekliğindeki tünellerden oluşuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, çalışmalarla ilgili bilgi verdi:

“Toplam 140 bin metrekare bir kazı alanı hedefimiz var, bunun 68 binini tamamladık. Arkeolojik kazılarımız devam ediyor. 250’yi bulan işçimiz, 15 arkeoloğun denetiminde ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün denetiminde koruma kurullarının kararları doğrultusunda çalışıyor.”

“Alanın kazılarına ilişkin 50’den fazla kurul kararı aldık, her adımımızda kurul kararlarıyla yürüyoruz. Bundan sonra sadece Haydarpaşa Garı değil, sadece tren değil, Haydarpaşa Garı ve arkeolojik bir kazı alanı, arkeolojik bir park, endüstriyel miras müzemiz diye 3 fonksiyon olmasını planlıyoruz.”

“Arkeolojik kazılar ve buranın yeniden ihyası, endüstriyel miras ve arkeolojik park alanı için bugüne kadar 255 milyon lira harcadık. Toplamda 700 milyon lirayı bulacağını öngörüyoruz. Bunlar tamamen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bütçesiyle harcanıyor.”

“Bundan sonraki hedefimiz hem bir yandan henüz açılmamış alanlarda arkeolojik kazıları genişletmek ama aynı zamanda kesinleşmiş alanlarda projemizi geliştiriyoruz. Kapalı mekanların, açık hava müzesinin tasarımını devam ettiriyoruz. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bunları tamamlamak.” (DHA)