İkiz gebelik ne zaman belli olur?

İkiz bebek kadınlar için çifte bir nimettir, ancak tekil gebeliklerden daha büyük riskler taşıyabilir. Çoğu ikiz veya çoğul gebelik ultrason sırasında keşfedilir. Peki, ikiz gebelik ne zaman belli olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Normal yolla gerçekleşen gebeliklerin 80'inden birini ikiz gebelikler oluşturmaktadır. İkiz gebelikler genellikte tüp bebek tedavisi görenlerde, özellikle de birden fazla embriyo transferi yapıldığında ve hamile kalmaya yardımcı olacak doğurganlık ilaçları kullananlarda görülür. Peki, ikiz gebelik ne zaman belli olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

İKİZ VEYA ÇOĞUL GEBELİK HAKKINDA

İkiz gebelikler çoklu gebelikler arasında en sık görülenidir. Normal yolla gerçekleşen gebeliklerin 80'inden birini ikiz gebelikler oluşturmaktadır. Tüp bebek ya da ilaç tedavisi ile gerçekleşen gebeliklerde ikiz gebelik oranı daha da artmaktadır. İkizler çift ve tek yumurta ikizleri olarak ikiye ayrılır.

Tek yumurta ikizleri, döllenmiş bir yumurta parçalandığında ve iki fetusa dönüştüğünde oluşur. Tek yumurta ikizleri bir plasentayı ve bir amniyotik keseyi paylaşabilir ya da bir plasentayı paylaşabilir ve her birinin ayrı amniyotik keseleri olabilir. Genetik olarak, iki bebek birbirinin aynıdır, aynı cinsiyette olurlar ve aynı fiziksel özellikleri taşırlar.

Çift yumurta ikizleri ise (en yaygın ikiz türü), iki ayrı yumurta iki farklı sperm tarafından döllendiğinde ortaya çıkar. Her ikizin kendi plasentası ve amniyotik kesesi vardır. İkizler iki kız, iki erkek ya da bir erkek ve bir kız olabilir.

İKİZ GEBELİK NE ZAMAN BELLİ OLUR?

İkiz gebelik ultrasonla tespit edilebilmektedir. İkiz gebeliğin kendini belli etmeye başlaması 5. ve 6. haftalarda gerçekleşir. Ultrason görüntülerinde iki adet kese varsa, bu ikiz gebeliğin var olduğu anlamına gelebilmektedir. Ancak bu ikiz gebeliğin sadece oluşum aşamasıdır. Bazen bu iki fetüsten biri gelişirken diğerinin gelişimi durur ve kaybolur. Bunun nedeninin ikiz eşte kromozomsal sorunların bulunduğu ve bu yüzden gelişemeyerek kaybolduğu olarak açıklanmaktadır.

İşte bu yüzden, ikiz bebeklerin varlığı kesin olarak ancak 7. ve 8. haftalarda netleşebilmektedir. Çünkü bu haftalarda bebeklerin kalp atımları başladığından ultrasonda iki farklı kalp atımının duyulması ikiz gebeliğin var olduğunu gösteren en önemli göstergedir.

İkiz bebeklerinizin tek yumurta ikizi mi yoksa çift yumurta ikizi mi olduğunu öğrenmek için de 9. ile 14. haftalar arasındaki kontrolleri beklemek gerekir. Bu haftalar arasında çekilen ultrasonda plasentanın tek olması tek yumurta, çift plasenta bulunması ise çift yumurta ikizi olma ihtimalinin yüksek olmasına işaret etmektedir.