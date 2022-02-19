İlk cemre havaya düştü, Bodrum’da bahar havası yaşandı

Baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin havaya düşmesiyle Bodrum'da kırlarda lale, papatya ve gelincikler açtı. Bodrumlular kırlarda bol bol çiçek topladı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bodrum’da ilk cemrenin havaya düşmesi ile kırlar coştu, ilçede yaşayanlar kır çiçeklerini toplamak için kırsal kesimlerdeki tarlalara akın etti.

Ülkenin büyük bir bölümünde karlı ve soğuk hava etkili olurken Bodrum kırları ise açan rengarenk lale, gelincik ve papatyalarla doldu.

36 yaşındaki Sevim Çağlayan iki çocuğu ile bugün kırlarda çiçekler topladığını belirterek “Son üç haftadır gerçekten Bodrum çok soğuktu. Ancak 3-4 gündür güneşli ve güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Bugün havayı güneşli ve sıcak görünce çocuklarımla kısa bir piknik yaptık, kır çiçekleri topladık” diye konuştu.

İlçede yaşayan birçok kişi de sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti, sabah kahvaltılarını dışarıda yaptı.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNDÜ

Bodrum’da hava ve deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü.

Bodrum’da salı ve çarşamba günü yağış beklendiği ve hava sıcaklığının 15-18 derece civarında seyredeceği belirtildi.

İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

İlginizi Çekebilir Türk kızı Belçika'yı büyüledi