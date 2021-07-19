İş yeri sahibi deprem oldu sandı ama gerçek başka çıktı

Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki bir zücaciye mağazasında meydana gelen olay şöyle gelişti:

İş yeri sahibi Yaşar Duman dükkanında oturduğu sırada tabakların ve tavaların sallandığını fark etti. Deprem olduğunu düşünerek paniğe kapılan Duman, daha sonra sesin geldiği alanda yılan olduğunu gördü.

Korkuyla dışarıya çıkan Yaşar Duman’ın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mağazaya giren ekipler, kullandıkları özel ekipmanlarla yılanı yakaladı. Yakalanan yılan, daha sonra dükkandan 300 metre uzaklıkta bulunan yeşil alana salındı.

Dükkanda olduğu sırada yılanı fark ettiğini anlatan Yaşar Duman, “Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş. İtfaiye ekipleri yılanı çıkardı, çok korktum. Yılanı doğaya saldılar, o yerini buldu. Karnı acıkmıştır veya susamıştır belki bu yüzden dükkana girmiştir. Tabakları, tavayı salladı. 1 buçuk metre boyundaydı” dedi. (İHA)



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