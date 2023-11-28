Kan donduran olay: Tadilat sırasında penisi kapıdaki deliğe sıkıştı

ABD'de yaşanan bir olay, "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de yaşanan bir olay bir televizyon programında ortaya çıktı.

Cinsel ilişkiye girilirken yaşanan kazalar sebebiyle hastanelerin acil servislerine kaldırılan hastaların yaşadıklarının anlatıldığı bir TV programında, evinde tadilat yapan bir adamın hikayesi mercek altına alındı.

Erik isimli ABD’li evinde tadilat yaparken, bir kapının kolunu değiştirmek için kollarını sıvadığında sonunun hastanede biteceğini hiç düşünmemişti. Kız arkadaşının yeni bir kapı kolu istemesinden sonra eski kapı kolunu çıkaran genç adam kapıdaki deliği fark etti.

Yeni kapı kolunu takmadan önce bir anda heyecanlanan adam pantolonunu çıkardı ve kapı kolunun boşluğuna penisini yerleştirdi. Kız arkadaşının penisiyle oynamasını isteyen adamın sertleşmeye yardımcı bazı ilaçlar aldığı da öğrenildi.

“ZEYTİNYAĞI VE SABUN İŞE YARAMADI”

Sevgilisiyle yakınlaşan adam bir anda heyecanlandı ve kan dolaşımının o bölgede artmasıyla birlikte adamın heyecanı acıyla kursağında kaldı.

Zira adamın penisi kapıda sıkışıp kalmıştı. O anları, “Büyük bir acı duyuyordum ve hissizleşmeye başlamıştım” diyerek anlatan Erik, kız arkadaşı Katie’nin kendisine zeytinyağı, sabun ve tereyağı sürerek yardım etmeye çalıştığını fakat bunlar işe yaramayınca ambulans çağırdıklarını söyledi.

Katie ise, “Sevgilimin penisi morarmaya başlayınca onun cinsel uzvunu kaybedebileceğini düşündüm. Ambulansla hemen hastaneye gittik ama çok utandık” dedi. Doktorlar gördükleri manzara karşısında şok olduklarını söylerken, eğer yavaş hareket etmiş olsalar genç adamın penisini kaybedebileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Seks vaadiyle dolandırılan Türk turist ülkeyi ayağa kaldırdı: Kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir Şaşkına çeviren "cinsel ilişki" partisi: 150 yatak, 10 jakuzi ve 10 bin kişi

İlginizi Çekebilir İş insanına hamile eşine cinsel saldırıdan hapis