Katy Perry Prens Charles tarafından İngiltere-Asya yardım elçisi ilan edildi

Katy Perry, Galler Prensi Charles tarafından İngiltere-Asya yardım elçisi ilan edildi. UNICEF'in de iyi niyet elçisi olan Perry "Onur duydum" dedi...

Ünlü şarkıcı Katy Perry, dün akşam ‘British Asian Trust’ Vakfı’nın yemeğine katıldı. Kraliyet mavisi bir elbise giyen Perry, Galler Prensi Charles tarafından vakfın yardım elçisi ilan edildi. UNICEF’in de iyi niyet elçisi olan 35 yaşındaki Perry, geçen Kasım ayında Hindistan ziyareti sırasında vakfın destekçileri ve danışmanlarının Mumbai’deki toplantısında katılmıştı.

İngiltere-Asya arasında yaşanan çocuk ticaretini durdurmak için açılan vakıf, Charles tarafından kuruldu ve başkanlığını da yine Prens yapıyor. Gecede konuşma yapan Perry, “İngiliz Asya Vakfı’nın yardım elçisi olarak seçilmekten onur duyuyorum” dedi. Güney Asya’da yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek için kurulan yardım kuruluşu, Hindistan’da 5.8 milyon çocuğun zorla ve günde 15 saat çalıştırıldığını söylüyor.