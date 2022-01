Kayak kazasında yaşamını yitiren manken Gaspard Ulliel son yolculuğuna uğurlandı

Geçen hafta kayak tatili sırasında yaşamını yitiren ünlü manken ve oyuncu Gaspard Ulliel son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa’nın Montvalezan kasabasında geçen hafta kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandıktan bir süre sonra yaşamını yitiren genç oyuncu ve manken Gaspard Ulliel son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta kaldırıldığı Grenoble Hastanesi’nde yaşamını yitiren 37 yaşındaki Ulliel, başkent Paris’te düzenlenen sade bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören Paris’teki Saint Eustache Kilisesi’nde gerçekleşti.

Ulliel, yönetmen Xavier Dolan'ın yönettiği “It's Only the End of the World” filmindeki rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” dalında 2017 yılında Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar ödülünü kazanmıştı.