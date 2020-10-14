Kızılırmak Deltası’nda kuraklık tehdidi

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde su seviyesi 1 metre düştü. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bölgemizde tüm sulak alanlarda önemli bir tehdidin yaşandığını görmek mümkün" dedi.

Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yağış rejiminde yaşanan değişimler ve küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

Bölgede beklenen yağışların gerçekleşmemesi deltadaki su seviyesinde düşüşe neden oldu. Su seviyesi 1 metre azalırken, kıyıdan ise 2 metre su çekildi.

“1.3 MİLYON HEKTAR SULAK ALAN RİSK ALTINDA”

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yusuf Demir, Samsun’daki deltada yaşanan kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu:

* Türkiye’de 14 tane Ramsar sulak alan bölgesi var. Son 50 yıla baktığımızda ülkemizdeki 2,5 milyon hektara ulaşan sulak alanımızın, 1,3 milyonunun ciddi anlamda kuruduğunu görüyoruz.

* Özellikle bu seneye baktığımızda Samsun’da son 4 ayda ciddi kuraklık yaşandı. Bu kuraklık etkisiyle beraber bölgemizde çok önemli olan 3 tane sulak alanımızın 3’ünün de risk altında olduğunu ve bu sene çok ciddi anlamda tehlike taşıdığını yine yaptığımız incelemelerde ortaya koymak mümkün.

“4 AYDIR YAĞIŞ DÜŞMEDİ”

* Maalesef bu bölgemizde de 4 aydır yağış düşmediği için tavan suyu seviyelerinde de ciddi düşüşler olduğu için Kızılırmak Deltası’ndaki su seviyesinde 1 metreden daha fazla

bir düşüş, o habitatta ciddi anlamda yaşam döngüsünde tehdit oluşturmaya başladı.

* Aynı zamanda bu bölgemizde çok önemli bir sulak alanımız olan Ladik Gölü de maalesef son yıllarda can çekişiyor. Özellikle bu seneki kuraklıklarla beraber neredeyse çölleşmeye gelmiş durumda.

* Yine bu bölgemizde önemli bir sulak alan olan Yedikır Barajı’nın da ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgemizin hemen hemen tamamında tüm sulak alanlarımızda önemli bir tehdidin yaşandığını görmek mümkün. (DHA)

