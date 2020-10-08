‘Kuş cenneti’ Seyfe Gölü çöle döndü!

Ramsar Sözleşmesi'ne dâhil olan ve milli park niteliğinde korumalı bölge statüsüne sahip Seyfe Gölü, tamamen kurudu. Yıllardır binlerce türde göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Seyfe Gölü'nde sular çekildi.

Kırşehir’de önemli su kaynaklarından olan Seyfe Gölü, 1989 yılında 1’inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. Seyfe Gölü, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor.

Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor.

SEYGED Başkanı Ömer Çetiner, gölün son durumunu anlattı:

* Kış döneminden temmuzun başlarına kadar gölümüzde su vardı. Bu da tamamen yağmurun ve yağışların etkisiyle bir durum.

* Çünkü göl tabanımız geçirgen değil. Yağan yağmurlar göl yüzeyinde kalıyor. Gölümüz düz bir satıh. Orada 10 santimlik bir su gölü yüzde 70 dolu gösterebiliyor.

* Bazı yanlış anlaşılmalar var orada sanki mevcut su bir yerlere götürülüyormuş gibi algı var ama böyle bir durum yok. Tamamen buharlaşmanın etkisiyle oluşan bir olay.

“GÖLÜMÜZDE BİR DAMLA SU YOK”

Yetkililere çağrıda bulunan Çetiner, sözlerine şöyle devam etti:

* Gölümüzü besleyen 3 ana pınar var. Bunlar Seyfe, Horla ve Malya pınarı. Yüzde 80’ini bu üç pınar oluşturuyor. Maalesef şu an üç pınardan da su girişimiz yok.

* Temmuzun ortasından itibaren şu an gölümüzde bir damla bile su yok. Bu da göldeki kuş varlığını yok ediyor.

* Yetkililerden ricamız bir an önce Seyfe Gölü ile yapacakları çalışmalara hız versinler. Buraya bir çözüm üretelim. (DHA)

