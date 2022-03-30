Kraliçe Elizabeth oğlu Prens Andrew’a hayır diyemedi

Kraliçe Elizabeth, geçen sene hayatını kaybeden eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmak için aylar sonra ilk kez kameraların karşısına çıkmıştı. Anma törenine, yoğun eleştirilere rağmen oğlu Prens Andrew da katıldı.

Sozcu.com.tr

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95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2021 yılında vefat eden eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine çeşitli sağlık problemleri olmasına rağmen katılmıştı.

Cinsel istismar suçlamasıyla davalık olan oğlu Prens Andrew’un anma törenine katılması kamuoyunda tepki uyandırdı. Prensin, intihar eden Amerikalı pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı da akıllarda soru işareti yaratıyordu.

61 yaşındaki Prens Andrew’un merhum babası Prens Philip için anma törenine katılıp dikkatleri üzerine çekerek dünyayı şok etmesi, Kraliçe Elizabeth’in oğluna hayır diyememesi olarak yorumlandı.

AFOROZ EDİLEN BİR PRENS…

Virginia Giuffre’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve davayı maddi yollarla kapatan Prens Andrew, bu skandalın ardından askeri ve kraliyet görevlerinden men edildi.



Saraya yakın kaynaklar, Londra’daki Westminster Abbey kilisesinde düzenlenen anma töreninde kraliçenin diğer oğlu Prens Charles’ın ve torunu Prens William’ın Andrew’u istemedikleri ama kraliçenin “en sevdiği oğluna hayır diyemediği”ni aktardı.

Tören sırasında Prens Andrew’un 95 yaşındaki annesinin koluna girip ona medyanın gözü önünde koltuğuna kadar eşlik etmesi tepki topladı.

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