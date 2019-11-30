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Metrobüs yolu için ‘çılgın’ proje!
Metrobüs yolu için ‘çılgın’ proje!
İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve yol güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı, İstanbul’un en çok tartışılan toplu taşıma aracı olan metrobüs ile ilgili 'radikal' bir öneride bulundu. Sarı, metrobüs hattının hafta sonu belli saatler arasında ulaşıma kapatılarak bisiklet yolu olarak kullanılmasını önerdi.
Sözcü İstanbul
Yaşam 30 Kasım 2019 - 13:49

İETT'nin 2020 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği İBB Meclisi kasım ayı oturumlarında İYİ Parti Grup Sözcüsü ve yol güvenliği uzmanı Dr.Suat Sarı bütçeyi değerlendirdiği bir konuşma yaptı.

Konuşmasında metrobüs hattına alınacak yeni araçlar ile ilgili açıklamalar yapan Sarı, dikkat çeken bir öneride de bulundu.

Sarı, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasındaki 42 kilometrelik metrobüs hattının toplu taşıma yaptığı güzergahın başka amaçla da kullanılabileceğini belirtti.

FOTO:SÖZCÜ – İYİ Parti Grup Sözcüsü ve yol güvenliği uzmanı Dr.Suat Sarı

Sarı, metrobüs koridorunun pazar günleri 07.00-13.00 saatleri arasında belirli güzergahlarda kapatılarak çocukların bisiklet kullanma, aileleri ile yürüme ve spor yapma alanı olarak kullanılmasını önerdi.

Güney Amerika'da bu uygulamanın örneklerinin bulunduğuna dikkat çeken Sarı, İstanbul'da da başarılı şekilde uygulanabileceğini söyledi.

YENİ METROBÜS ARAÇLARI

Sarı, İETT'nin yeni alacağı 50 metrobüs aracı için de 20 yıldır bu işi yapan başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere başka otobüs üreticisi firmalarının araçlarının test edilmesini önerdi.

Sarı, 50 otobüs alımının 3-4 yıl için sorunu çözeceğini belirterek “3 yıl sonra yine aynı kaosu yaşamamak için metrobüs güzergahına metro hattı yapılması şart” dedi.

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