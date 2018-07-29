Ofiste kilo almamak için 10 ipucu

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan

Fast food ve abur cubura son verin

Ofis çalışanlarının kilo almalarının başlıca sebepleri arasında; fast food tarzı beslenmek, su yerine sürekli şekerli çay, kahve, meşrubat tüketmek, ofiste ara öğün bulundurmamak, ara veya ana öğünleri atlamak sayılabilir.

Öğün atlamayın

Günün en önemli öğünü hiç şüphesiz kahvaltıdır. Kahvaltısız bir güne başlamak sağlığı, performansı ve iş verimini olumsuz etkiler. Kahvaltıda poğaça, börek gibi yüksek karbonhidrat içerikli gıdaları tüketmek uyku ve yorgunluk hissi yaratır. Bunun yerine, beyaz peyniri, dil peynirini ve tuzsuz loru tercih etmelisiniz… Bunları yumurta ve domates, salatalık, zeytin içeren bir kahvaltıyla birleştirdiğinizde protein, omega 3 ve antioksidanlardan zengin bir içerik oluşturup, günlük iş konsantrasyonunuzu artırabilirsiniz.

Pratik ve sağlıklı kahvaltı

Kahvaltıda, pratik ve kaliteli protein içermesi açısından haşlanmış yumurta ve 1 dilim krem peynirli ekmek yemek, sadece 170 kalori sağlar hem de doyurucu olur. Kepekli domatesli ve kaşarlı bir tostla beraber şekersiz çay tüketmek de 210 kalori sağlar ve öğlene kadar sizi tok tutar.

Ofise sipariş verecekseniz dikkat!

Ofise sipariş vermek zorundaysanız, ton balıklı salata, ızgara köfte ve salata, kepekli tost, ayran tarzında menüleri tercih edin.

Öğle yemeklerinde anne tarzına geri dönün

Öğle yemeklerini ofise sipariş etmek yerine, mutlaka dışarı çıkıp (fiziksel aktive yapmış oluyoruz) tüketmeliyiz. Fast food olmayan, mercimek çorbası, ızgara et ve yanında salata gibi besinsel yararlılığı yüksek olan bir menü tercih edilmelidir. Yemekte kuru fasulye pilav cacık ve çorba var ise, bu arada uygun olan, kuru fasulye ve ayranı tüketmektir. Eğer mümkünse yanında bir de salata söylemektir.

Bol bol su için

Çay, kahve, meşrubat tarzı içecekleri tüketmek yerine masanıza bir sürahi alın ve bol bol su tüketin. Ofis ortamında hareketsiz olan bireylerin bağırsaklarını ancak fazla su içmek çalıştırır. Siyah çay yerine, yeşil ya da beyaz çayı tercih edin. Çay ve kahvenin şekersiz içilmesi gerekir.

Çekmecenizde kuruyemiş olsun

İşyerinizde çekmecenize kuru kayısı, incir, kepekli bisküvi, ceviz, fındık tarzı bozulmayan ve koku yapmayan gıdalar koyun. Dışarı çıkamadığınızda bu ara öğünlerden tüketin.

Hareket edin

Her 15 dakikada bir omuz, kol ve bacaklarınızı hareket ettirin.

Ara öğünlere önem verin

Çalışırken bir şeyler yemek mümkün olmadığında süt, ayran ya da doğal mineralli su tüketin.

Beş çaylarınızın formunu değiştirin

Beş çaylarının yanında bisküvi, kek, kurabiye ya da kraker tüketmeyin. Bunun yerine yabanmersini ya da kuru kayısı yiyin. Her gün yenen iki bisküvinin 1 yılda 6 kilo aldırdığını unutmayın.