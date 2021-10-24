Sabancı Vakfı’ndan 183 sivil toplum projesine 32 milyon liralık destek

Bugüne kadar sivil toplum kuruluşları için yüzlerce projeye katkıda bulunan Sabancı Vakfı, gençlerin, kadınların, engellilerin toplum içi yaşadıkları sorunları aşmalarına yardım ediyor.

Başak KAYA

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Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına 15 yıldır kesintisiz hibe desteği veren Sabancı Vakfı, bugüne kadar 183 projeye, 32 milyon lira katkıda bulundu. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeleri hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına, hem hibe desteği hem de bilgi ve tecrübe katkısı sağlıyor. Hacı Ömer Sabancı Vakfı da ayrıca başarılı ama maddi durumu iyi olmayan öğrencelere burs veriyor.

ŞİMDİ EKİM ZAMANI!

Sabancı Vakfı, bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiği “Ekim Zamanı” etkinliğinde destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde online olarak gerçekleşen buluşmada, 2020-2021 yıllarında Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alan sekiz projenin hikayesi paylaşıldı. 15 yıl önce çıktıkları bu yolda ilk günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına sadece hibe desteği sağlamakla kalmadıklarını, fark yaratan bir etki için bütüncül destekler sağlamanın gerekliliğine inandıklarını söyleyen Güler Sabancı, şöyle konuştu:

“YOL ARKADAŞLARIMIZ”

“Bugüne kadar hibe verdiğimiz sivil toplum kuruluşlarını yol arkadaşlarımız olarak gördük. Hibe desteğinin yanı sıra; ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini güçlendirebilmeleri için uzmanlık desteği sağladık. İletişim ve görünürlülük faaliyetlerine kadar birçok alanda yanlarında olmaya çalıştık. Bizler de onların çalışmalarından öğrendik, hikayeleriyle birlikte güçlendik. Onlardan aldığımız ilhamla yeni hikayeler yaratmak için yola çıkan sivil toplum kuruluşlarına da şevkle destek olmaya devam edeceğiz.”

“KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI DURDUK”

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi iş insanı Güler Sabancı, projeler ile ilgili şunları da söyledi: “Ne mutlu ki bize programımızın 15. yılında yine birbirinden kıymetli ve özveriyle topluma katkı sunan projeler görüyoruz. Bunlar arasında; mahalle bazlı kadın dayanışmasına öncülük edenler, kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve haklar konusunda farkındalık yaratanlar, özel gereksinimli çocukların kaliteli bir eğitim almaları ve ebeveynlerinin yaşadıkları güçlüklerle baş edebilmesi için dayanışma ağları kuran projeler de mevcut. Bu birbirinden kıymetli projeler, toplum için var gücüyle, gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendiriyor.”

MERMERİ DANTEL GİBİ İŞLİYORLAR

Sabancı Vakfının desteklediği projelerden biri de Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), iş hayatında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklarla mücadelesini konu alıyor.

Teknolojinin gelişmesi ve mermer sektöründe de makineleşmenin artmasıyla kadınların bu sektörün her alanında iş bulabileceğine inanan AFİKAD, “Mesleklerin cinsiyeti yoktur” mesajı ile kolları sıvadı. Mermer fabrikalarında çalışan 105 kadın arasında anket yapıldı. Kadınların ihtiyaçları, çalışma haklarına dair bilgi düzeyleri, evde veya iş yerinde şiddete maruz kalıp kalmadıkları belirlendi.

Kadınlara, “Hangi eğitimi almak ve kendinizi hangi konularda geliştirmek istersiniz?” sorusu da yöneltildi ve eğitim programları bu cevaplara göre şekillendi. Kadınlardan gönüllü olanlar; toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma hakları, temel bilgisayar, finansal okuryazarlık, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim gibi konularda, projenin ortağı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Barosu'ndan uzmanların desteğiyle düzenlenen eğitimlere katıldılar.