Sosyal medyayı duygulandıran veda… Atı ve köpekleri hasta yatağına getirildi

İngiltere'de bir bakımevi çalışanları, durumu ağır olan hastanın atı ve köpekleriyle vedalaşabilmesi için özel bir buluşma organize etti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Cheshire bölgesinde yaşayan 68 yaşındaki Jan Holman, hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra bir bakımevine yerleşti.

Durumu günden güne kötüleşen Holman, bakımevinde geçirdiği süre boyunca köpekleri Monty ve Rowley ile atı Bob’a özlem duymaya başladı.

Bu durumu fark eden bakımevi çalışanları, eşinin de girişimiyle Holman’a sürpriz yaptı. At ve köpekler Holman’ın son bir kez görüp vedalaşabilmesi için yanına getirildi.

Sürpriz karşısında duygulanan Holman, bakımevi çalışanlarına teşekkür ederken, atının hayatının çok önemli bir parçası olduğunu ve hastalığı ortaya çıkana dek her gün bindiğini söyledi.

Holman’ın hayvanlarıyla vedalaşma anları sosyal medyada da paylaşılırken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.