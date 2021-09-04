Süphan Dağı’ndaki 3 krater gölü kurudu

Ağrı'nın Patnos ilçesinden iklim değişikliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmanan Nokta Dağcılık Kulübü Başkanı Hazer Özkaleden ve 9 dağcı, 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen dağcılar, Türkiye’nin en yüksek 3’üncü dağı Süphan’a tırmandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinden araçlarıyla yola çıkan Nokta Dağcılık Kulübü’nün üyeleri, 2 bin 800 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra tırmanışa başladı.

Dağcılar, tırmanış sırasında dağdaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.

Kulübün başkanı Hazer Özkaleden, “Süphan Dağı’nda 3 krater gölünün kuruduğunu gördük. Türkiye ve dünyadaki dağcılık kulüpleri olarak buna farkındalık oluşturmak amacıyla elimizden gelen çalışmayı yapmamız ve ortak hareket etmemiz gerekir” dedi.

”FELAKETE DÖNÜŞTÜĞÜNÜN GÖSTERGELERİ”

2019'da hazırladıkları ‘Dağcılık Ağı’ projesi ile küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özkaleden, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın da kendilerine sponsor olduğunu söyledi.

Türkiye ve Avrupa’daki dağcılık kulüpleriyle ortaklaşa zirve tırmanışları gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkaleden, “Daha önce Ağrı Dağı’na yaptığımız tırmanışlarda buzulların eriyerek çatladığını tespit etmiştik. Bunlar bizim projemizin konu başlığı olan iklim değişikliğinin artık felakete dönüştüğünün çok büyük göstergeleri” diye konuştu. (DHA)



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