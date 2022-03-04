Ukraynalı yıldız Mila Kunis’ten ülkesi için 3 milyon dolarlık bağış

Hollywood'un ünlü çifti, Ukrayna için kesenin ağzını açtı. Aston Kutcher ve Ukrayna doğumlu eşi Mila Kunis 3 milyon dolar bağışladıklarını açıkladılar.

Sozcu.com.tr

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38 yaşındaki Mila Kunis, anavatanı Ukrayna’da yaşanan savaşla ilgili sessizliğini bozdu. Eşi Ashton Kutcher ile birlikte, bağış yapmaları için hayranlarını da teşvik eden Kunis, 3 milyon dolara kadar bağışta bulunacaklarını söyledikleri bir video yükledi.

That 70’s Show yıldızları, fonların en çok ihtiyacı olanlara anında yardım sağlayan ve aktif olarak sahada olan iki kuruluşa gideceğini açıkladı. Birincisi, mülteci bölgelerine yardım malzemeleri sevkiyatı organize eden Flexport, ikincisi ise Ukrayna’dan kaçan mültecilere ücretsiz, kısa süreli barınma sağlayan Airbnb…

Videoda Kunis Ukrayna’ya dayanan kökleriyle ilgili de şunları söylüyor: “1983’te Ukrayna’nın Chernivtsi şehrinde doğdum. 1991’de Amerika’ya geldim ve kendimi her zaman bir Amerikalı olarak gördüm. Gururlu bir Amerikalı. Bu ülkenin kendim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ama bugün Ukraynalı olmaktan hiç bu kadar gurur duymamıştım.”

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