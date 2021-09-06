Ünlü aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Fransız aktör ve yapımcı Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.

JEAN-PAUL BELMONDO KİMDİR?

İtalyan kökenli bir ailenin çocuğu olarak 9 Nisan 1933 tarihinde Fransa’da Paris’in batısında bir banliyö olan Neuilly-sur-Seine ‘de dünyaya geldi. Sicilya kökenli olan babası Paul Belmondo tanınmış bir heykeltıraştı. Ama Jean-Paul lise yıllarında sanattan çok futbol ve boksla ilgilendi.

Yirmi yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı. Paris konservatuvarına devam etti. Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. 1950’lerin ilk yarısını tiyatro ile uğraşarak geçirdi.

1956 yılında ilk filminde oynadı. 8 filmde daha oynadıktan sonra nihayet 1960 yılında kendisini dünya çapında tanıtacak film geldi; Jean-Luc Godard’ın Serseri Aşıklar’ı (À bout de souffle). Belmondo bugüne kadar çoğunluğu macera komedi filmleri olmak üzere 81 filmde oynamıştır.

Meslektaşı Alain Delon gibi o da Cerito isimli kendi film şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi.

Belmondo’nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıdır. Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynamıştır. Ancak 1985’te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensipinden vazgeçmiştir.

Fransız sinemasında seçkin bir yer edinen Belmondo 1963 yılında “Fransız Oyuncular Birliği” başkanlığına seçildi. 1988 yılında Claude Lelouch’un yönettiği Itinéraire d’un Enfant Gaté’teki rolü ile kendisine “En iyi oyuncu” dalında Fransa’nın César ödülü verildi ancak o ödülü geri çevirdi.

Belmondo Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d’Honneur ile ödüllendirildi.