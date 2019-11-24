Vali öğretmenler gününde öğretmeni azarladı

Habertürk’ten Zafer Samancı’nın haberine göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü için Konya’da düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak damga vurdu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Cüneyit Orhan Toprak, kendisini ayak ayak üstüne atarak dinleyen öğretmene tepki gösterdi.

Kürsüde öğretmeni işaret eden vali, “Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim ya… Allah Allah! Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz, ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil… Allah’ım yarabbim ya. Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun, burada rencide ediyorsun. Beni değil, arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz hâlâ ilkokul öğretmenimizin bize söylediği düstur edindiğimiz hareketle hayatımızı devam ettiriyoruz. Öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar, yalansa yalan deyin ya” dedi.

Valinin azarladığı öğretmenin ismi açıklanmadı.