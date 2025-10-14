Basılan köyler, kasabalar...

Kent meydanlarında patlayan bombalar...

Karakollara yapılan kalleş baskınlar...

Kurşuna dizilen Mehmetçik’ler...

PKK’nın ilk saldırısını gerçekleştirdiği 25 Ağustos1984’den bu yana 40 binden fazla insanımız terör kurbanı oldu, bütün Türkiye kana bulandı!

Türk halkı bunları unutabilir mi?

Millet, hiçbir şey olmamış gibi Bebek Katili Abdullah Öcalan’ı (bazıları gibi) “Kurucu Önder (!)” kabul edebilir mi?

Böyle bir şey ulusumuza, şehitlerimize, gazilerinize ihanet olur!

★★★

DEM Parti’nin İmralı

Heyeti Üyesi Pervin Buldan’ın Medya TV’deki bir yayında söylediği sözler, beraberinde büyük tartışma getirdi.

Terörist başı Abdullah Öcalan, medyadaki yayınlardan, aleyhte yapılan yorumlardan ve kullanılan dilden rahatsızmış!

Abdullah Öcalan’ın duygularını nakleden Pervin Buldan’ın bahsettiği medya, iktidara yakın gazete ve TV’ler değil...

“Öcalan’ın rahatsız olduğu medya” halktan ve haklıdan yana olan bağımsız ve tarafsız medya... Bunların başında SÖZCÜ Gazetesi, SÖZCÜ Televizyonu ve

KORKUSUZ Gazetesi’ni bünyesinde toplayan SÖZCÜ MEDYA GRUBU geliyor.

Abdullah Öcalan’la İmralı’da yaptığı son görüşmeyi anlatan Pervin Buldan konuşmasında:

“Yargı AKP’nin elinde. Bunları ortadan kaldırmak iktidarın görevi” diyor.

Vay canına! Şu kafaya bakar mısınız?

“Bunları ortadan kaldırmak” nasıl bir ifade? Ne demek istiyor Pervin Buldan?

İktidara açıkça “Yargı elinizde. Kurucu önderimiz Öcalan’ı eleştiren bu medyayı yok edin!” demeye getiriyor!

Dağlardaki terörü bıraktılar, şimdi şehre inip bağımsız medya üzerinde terör yaratmak istiyor ve toplumun sesi, toplumun vicdanı olan SÖZCÜ GRUBU’nu hedef gösteriyorlar!

Bundan sonra olacak her şeyin sorumlusu onlardır!

★★★

Belirsizliklerle dolu “Çözüm Süreci”ni eleştiren gazeteleri ve TV kanallarının susturulmasını istemek, büyük bir skandaldır!

PKK Terör Çetesi’ni ve Teröristbaşı Öcalan’ın eylemlerini unutturmayan, düzgün, dürüst, yurtsever medyanın, “iktidar sopasıyla” ortadan kaldırılmasını istemek skandaldan da öteye eşi benzeri görülmemiş bir rezalettir!





Büyük hesaplaşma!

Toplumun büyük bir çoğunluğu PKK’nın silah bıraktığına inanmıyor, bunun bir aldatmaca olduğunu düşünüyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un kurduğu komisyon terör konusunda “derde deva” olacak mı? Yoksa bu süreç de önceki gibi “akıntıya karşı kürek çekmek” gibi mi olacak, bunu zaman gösterecek!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ Grubu’ndan İpek Özbey’le yaptığı söyleşide, iktidar ortakları için umut kırıcı yorumlarda bulundu.

Ümit Özdağ “DEM Parti, AK Parti ve MHP’den oluşan DAM İttifakı Türkiye’yi PKK ve Öcalan’a teslim olmaya hazırlarken, Türk milleti ekonomik buhranın ezici etkisi altında âdeta boğularak sandıkta iktidar ile hesaplaşmaya hazırlanıyor.” diyor.

Peki, muhtemel bir seçimde sonuçlar ne olur?

Ümit Özdağ bu konuda, siyasi bir liderden çok, toplumu iyi tanıyan bir bilim insanı kimliğiyle şu tahminde bulunuyor:

“AK Parti 15 Haziran 2015 seçimlerinden çok daha ağır bir mağlûbiyet alacak. MHP ise baraj altında kalacak. DEM ise son seçimde aldığı yüzde 13 oyun üzerine çıkacak.”

Tebessüm

Politik beceri!

Bizim politikacıların uçuk sözlerini duydukça, aklıma Churchill’in şu sözleri geliyor:

“Politik beceri yarın, gelecek hafta, gelecek ay ve gelecek yıl neler olacağını söyleyebilme, sonra da bütün bunların neden doğru çıkmadığını açıklayabilme yeteneğidir.”

Bizim siyasetçiler maşallah tam da Churchill’in anlattığı cinsten büyük beceri sahibiler!

GÜNÜN SÖZÜ

Okumamış, eğitimsiz bir toplumla hiç bir yere varılmaz!