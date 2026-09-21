Erzurum maçında kapanışı yaparken demiştik ki Beşiktaş Marsilya ve Amedspor maçlarından galibiyetle çıkarsa Vincenzo Italiano'nun heykelini dikmek için girişimler başlar... Bunca yitip giden sezonun ardından çok büyük iş olurdu, yarısı hayata geçti. Marsilya maçındaki eforun ardından Siyah-Beyazlı gurmeler zaten Amedspor maçı için umutlarını minimuma indirmişti...

Ha bir de tabii, eyyam şovunu es geçmek olmaz. Vlahovic'in pozisyonunda çok net penaltı ve kırmızıyı vermedikten sonra ne yapacağını şaşıran, 'Bari maçı uzatayım' deyiveren, yüzüne alenen art arda küfreden futbolcuya kart çıkaramayan, beceriksiz bir maç görevlisi..

Gel gelelim fikstürün ilk 'sert' virajı yüzde 50 başarıyla geçildi. Bu da Beşiktaş'ın geçen sezonuna bakıldığında olumludur.

Şimdi Beşiktaş'ın önünde sırasıyla;

Kocaelispor

Hoffenheim (D)

Trabzonspor (D)

Crystal Palace

Başakşehir

Kasımpaşa (D)

Celtic (D)

maçları var. Bu cehennem fikstürü 5 Kasım'da son buluyor. Erzurum maçından sonraki 'heykel' iddiasını erteleyip, 5 Kasım'a tarihleyelim. Buradan 13-14 puanın üstünde çıkaran bir Beşiktaş olması halinde Vincenzo'nun heykeli yine dikilir. Ha, bu puanlar çıkmazsa yine bir tarih belirlenir. Böylesine taraftar-oyuncu-teknik direktör uyumu yakalanmışken sonuna kadar sabretmek elzem...

"E l'Italiano vuole vincere!"