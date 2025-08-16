Her maçın bir hatırası vardır. Icardi, Osimhen ve Zaniolo’nun yedek kulübesinde oturdukları Karagümrük maçı mutlaka yıllar sonra konuşulacak bir tatlı anı olacak. ‘Dünyanın en pahalı yedek kulübelerinden biriydi hatırlıyor musun?’ diyecek taraftarlar bu maçı konuşurken. Karagümrük’ün cesur başlangıcı dikkat çekiciydi. Böyle bir başlangıç kabul edilebilir ama savunmada bireysel hata yaparsan golü yersin. Sezona fırtına gibi giren Barış Alper yine golünü attı. Golde büyük hata yapan M. Doh, birkaç dakika sonra bir de kırmızı kart gördü. Hakemin VAR ikazına gerek olmadan sert hareketi süzmesi gerekiyordu.

Okan Buruk’un sezona yeni başlayan kadroları ilk haftalarda büyük tempo yakalayamıyor. Haftalar geçtikçe oyunu çok daha iyi domine eden bir Galatasaray izleyeceğiz. Son üç sezonda hep böyle oldu çünkü. Sane tek topu çabuk oynayan yapısına devam ediyor. İnce hareketleri ve klas pas girişimlerini henüz göremedik. Sallai sahadaki en iyi isimlerden biriydi. Yunus etkisiz kaldı. Fatih’in kendi kalesine attığı golden sonra Karagümrük tamamen bitti. Osimhen ve Icardi’nin dönüşleri çok önemli, hatta Icardi’nin golle dönmesi daha da önemli. Form grafiklerini artırdıklarında Sane ile beraber rakipleri için korkutucu bir güç olacaklar. Kolay kazandı Galatasaray.