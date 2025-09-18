Daha sezon başı ama temposuz başlangıçlar beni şaşırtıyor. Kadıköy’de taraftarın desteği ve kazandığı Trabzonspor maçının morali ile Fenerbahçe’den etkili başlangıç bekleyenler arasında ben de vardım.

Alanyaspor geriye yaslanarak kalesini kapatmıştı. Böyle durumlarda hücumun değişik versiyonlarını denemek gerekiyor. Yalnız atağı bırakın, ilk devre net gol pozisyonu bulamadı Fenerbahçe. Ceza sahasına girince ne yapacağını bilemeyen kararsız oyuncular gördük. Alanyaspor, sabırla kalesini korurken, çabuk atak şansını golle değerlendirdi. İbrahim, süratini topu ağlara gönderirken iyi kullanmıştı.

En azından ikinci devre golü arayan ve bunu taraftarına hissettiren bir oyun başlangıcı vardı ev sahibinin. En Nesyri’nin direkten dönen topu ve artan baskı, maçın gidişini Fenerbahçe’ye çevirmişti. Böyle anlarda kazanılan penaltıyı mutlaka gole çevirmek gerekiyor. Talisca topu kalecinin üstüne vurunca tam bir sessizlik oldu. Bence bir süre penaltı atmamalı. Bu, kaçırdığı ikinci penaltı olmuştu.

İrfan Can Kahveci artık yedek kulübesinden kurtulmalı. Mourinho’dan sonra Tedesco da onunla başlamadı. Pahalı yedek işinden hiç hoşlanmıyorum. Taraftar artık kızmaya başlamıştı. Semedo’nun golü Hızır gibi yetişti. Alanyaspor şoku atlatamadan En Nesyri Fenerbahçe’yi rahatlattı.

Maçlarda kaleci faktörü her zaman çok önemlidir. İrfan Can Eğribayat, trajik bir şekilde eline gelen topu tutamadı. Topun ağlara gittiği anda Fenerbahçe resmen puanı hediye etmişti. Golü atan Yusuf bile şaşırmıştı. Gerçek ortada, Tedesco’nun zamana ihtiyacı var.