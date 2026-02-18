Klasik olacak ama dün gece Avrupa Fatihi geri döndü. Görkemli günlerinin biraz uzağında da olsa bir dünya devine, geriye düştüğün bir maçta 5 atmak büyük iş. G.Saray, son 16 için çok kuvvetli bir adım attı, haftaya da biter bu iş ve Cimbom, büyük yatırımlar yaptığı bir sezonda bunun karşılığını almış olur.

Okan Buruk’un ön alan baskısı yine işe yaradı ve Sara’nın golü geldi. Ama bu golün sevincini yaşayamadan daha 30 saniye geçti-geçmedi Juventus beraberliği yakaladı. Spalletti’nin takımlarına karşı oynuyorsanız dikkatli olmak zorundasınız. İtalyan hocanın en büyük özelliği sahadaki yerleşim ve boşlukları anında cezalandırması. İşte onlardan birinde Davinson hamlesinde geç kalıp yerini boşaltınca Koopmeiners ikinci golü de attı.

Peki ikinci yarıda ne oldu? Öyle bir Barış Alper izledik ki Juventus’un başını döndürdü, sol kanadını çökertti. Önce müthiş bir şut ve dönen topta gecenin yıldızı Lang’ın beraberliği getiren golü, ardından kazandırdığı serbest vuruşta gecenin bir diğer yıldızı Sara’nın müthiş ortasında Davinson’un Juve’yu yıkan kafası geldi. Yetmedi, Spalletti sarı kartı var diye ikinci yarıya Cambiaso’nun yerine Cabal’la oyuna başlamıştı, Barış Alper, 10 dakikada onu da oyundan attırıp İtalyanları çimlere yapıştırdı. Muhteşem taraftarın desteğiyle iyice havaya giren Aslan, yedek kulübesinin gücüyle daha da şahlandı. Sane, Boey ve Singo gibi dinamik ve atletik isimler de taze kuvvet olarak oyuna girince, maç tek kaleye döndü, Osimhen’in presinde Lang farkı ikiye çıkardı, Osimhen bu kez Boey’i kaçırdı, o da müthiş bir golle çılgın geceyi noktaladı.

İki güne taşan karlı bir 2013 akşamında İtalyanları büyük usta Ercan Taner’in klasikleşen repliğiyle, “Arrivederci Juventus” diyerek Şampiyonlar Ligi’nin dışına itmişti Cimbom. Şimdi de aynı senaryolu gerçekleştirmek için dev bir adım attı. İşte özlenen Galatasaray bu!