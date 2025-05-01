Bölücü terör örgütünün “bombacı timi” var. Örgüt mensuplarına bulundukları kamplarda bomba yapımından kullanımına kadar değişik eğitimler verilir. Eğitilen teröristler daha çok uzaktan kumandalı bombalı eylemler gerçekleştiriyor, özellikle askeri birliklerin geçiş yollarında kendileri açısından en uygun yerlerde uzaktan patlayıcıyı devreye koyuyordu. Bu yüzden çok şehitler verildi. Hepsine Allahtan rahmet diliyorum.

O günlerde görüştüğümüz bazı komutanlar, “Jammer alınmıyor, o yüzden çok kayıp veriyoruz. Oysa jammer olsa, bu patlamalar önlenmiş olacak” diyordu. Madem bu kadar yararlı bir cihazsa, uzaktan kumandalı bombalı eylemleri önleyecekse neden alınmadığını sorduğumda, hep ödeneksizlikten söz ediliyordu. Sonunda bir çözüm bulundu. Askeri birliklerin kantin gelirlerinden, jammer alınmaya ve kullanılmaya başlandı. Uzaktan kumandalı birçok bombalı eylem hazırlığı, jammer kullanımı sayesinde önlendi.

JAMMER KULLANIMI YAYGIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gittiği yerlere koruma ekibinin valiz içinde jammer götürmesi tartışma konusu oldu. Jammer, ortam dinlemesine karşı kullanılırken, bombalı suikast girişimlerini önlemeye dönük olarak da kullanıldığını hatırlatalım. Belli bir ses frekansını devamlı geniş bantta yayınlanması, oradaki cihazların yayın yapmasını zorlaştırır.

Jammer, basit bir bombayı belli mesafeden patlatır, böylece insanlara zarar vermesi önlenmiş olur. Bunun yanı sıra belli bir kod gönderildiğinde cihaz, patlamayı engeller. Kırsalda, geçiş güzergahlarında jammer patlamalara karşı önlem amaçlı olarak kullanılırken, günümüzde ise daha çok dinlemeleri engellemeye karşı devrede oluyor. Bulunulan ortamda “böcek” adı verilen dinleme aygıtı varsa, jammer’ın yaydığı ses, dinlemeleri de engelliyor.

Günümüzde bazı özel şirketlerin kritik görevdeki yetkilileri küçük çaplı jammer cihazı kullanıyor. Bunlar daha çok bulundukları odada böceklere, dış dinlemeye karşı önlem amaçlı bulunduruluyor. Bu amaçla bazı güvenlik firmaları, istenen kuruluşlara jammer hizmeti veriyor. Bazı kuruluşlar bunu sürekli kullanırken, bazıları da ihtiyaç halinde firmadan destek alıyor. Jammerın, başka frekansları etkilememesi için dar bir çevre için kullanılıyor. Cumhurbaşkanının konvoyunda bütün çevreyi etkileyen ve frekansları devredışı bırakan sistem belli bir aralıkta devrede tutuluyor ve o alanda bütün sistemi etkiliyor.

TERFİLERDE BİLE KULLANILDI

Jammerın yaygın kullanıldığı yerler Silahlı Kuvveler, emniyet ve jandarma, MİT olduğu biliniyor. Gizlilik gerektiren toplantılarda dinlemeyi engellemek için jammer kullanılıyor. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında terfi edecek, emekliye sevk edilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışma yapılırken, sızıntı olmaması için toplantı odasında jammer kullanıldığını, bu toplantılara katılan bir yetkiliden öğrendim. Burada, kararlara karşı siyasi bir müdahale olmaması da amaçlanıyor.

Yasalarımıza göre başkalarının haberleşmesini engellemek suç oluşturuyor. Ancak jammer cihazını kullanmak suç sayılmıyor. Kullanım alanı dar bir çevrede yapıldığı için bu durum sorun yaratmıyor. Hatta, bazı iş insanlarının ya da organize suç örgütü olarak tanımlanan kişilerin araçlarında bombalı bir eyleme ya da dinlemeye karşı jammer kullandığı belirtiliyor.

CAMİLERDE KULLANILDI

Camilerde sinyal kesici jammer kullanıldığı da biliniyor. Yine de bir Diyanet görevlisine camilerde jammerın ne amaçla kullanıldığını sordum. Şunları anlattı:

“Camilerimizin girişlerinde cep telefonlarının namazda kapatılmasına ilişkin uyarı yazıları var. Bununla yetinilmiyor, imam namaz öncesi telefonların kapatılmasını ayrıca rica ediyor. Buna rağmen vatandaşlarımızın bazıları telefonunu kapatmıyor. Namaz sırasında telefonlar çalıyor ve bu durum ibadet edenler açısından iyi bir durum olmuyor. Bunu önlemek için bazı camilerde jammer kullanılmaya başlanmıştı. Ancak, bazıları kendilerine gelen önemli telefona sinyal kesici yüzünden bakamadıklarını söylüyor. Bunun yanı sıra camiye yakın yerlerde bulunan ev ve işyerlerinde de jammer nedeniyle telefonla konuşmadıklarını belirtenler oldu. Şikayetler yüzünden jammerlerın çoğu kaldırıldı. Ayrıca jammer kullanılsın, kullanılmasın diye resmi bir şey de yok.”

GELELİM KAMERA BANTLAMASINA

Yasalarımıza göre özel hayatın gizliliği var. Güvenlik kamerası taktırılmasının yasal bir zorunluluğu yok. Anormal olan kişinin istememesine rağmen kaydın alınması. Bazı kişiler kayıtlarının alınmasını istemeyebilir. O yüzden resmi binalarda “Bu binada 24 saat güvenlik kamerası çalıştırılmaktadır” uyarısı var. Ancak özel yerlerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Görüntüsünün alınmasını istemeyen Ekrem İmamoğlu gibi tanınmış simaların görüşme yaptığı kişilerle kaydının alınmamasını istemesi de doğal. Görüştüğü kişiler arasında iktidara yakın isimler de olabiliyor. Görüşmeden dolayı onlara bir zarar gelmemesini de isteyebilir. Kameraların tamamını kapattırmak yerine, görüşme yapılacak yerde bulunan kameranın bantlanıp devre dışı bırakılmasında anormal bir durum olmadığını konuştuğum uzmanlar açıkladı. Ayrıca, gerekli görüldüğünde kameraların devredışı bırakıldığı da bir gerçek. İmamoğlu’nun sadece görüşme yaptığı yerde bulunan kamerayı kapattırmasını isteme hakkı da var.

İmamoğlu, konuşmasının dinlenmesini istemiyorsa başka frekansları etkilemeden bulunduğu odada jammer kullanabilir, kamera görüntülerinin alınmaması için kameraları bantlatabilir. Bu cihazı yalnız İmamoğlu değil, çok sayıda iş insanının da kullandığı, iş çevrelerine güvenlik şirketleri tarafından da bu yönde hizmet verildiği biliniyor.

Yasal bir engel olmadığına göre, bu da onların tercihi.