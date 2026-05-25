Euroleague’de Final Four sahnesi, sadece taktiklerin değil, psikolojinin ve atmosferi yönetebilme becerisinin zirveye ulaştığı yerdir.

Bu sezon bana ve birçoklarına göre de sezonun en iyi takımı olan Olympiakos’a karşı yarı finalde direnmek hiç de kolay olmayacaktı. 79-61’lik skorboard sadece malumun ilamı oldu.

Maçın hikayesine baktığımızda, Saras Jasikevicius’un elindeki taktiksel cephaneliğin en olmayacak yerde tutukluk yaptığını gördük. Georgios Bartzokas’ın Olympiakos’u, maçı ilk çeyrekten itibaren kendi dikte ettiği tempoda tutmayı başardı. Yunan ekibi Fenerbahçe Beko’nun hücum ritmini tamamen bozdu, pas kanallarını tıkadı ve acı sona adım adım yaklaşıldı.

Fenerbahçe Beko ne zaman reaksiyon gösterip farkı eritecek gibi olsa yine de maça tutunamadı. Yüzde 22.2'lik korkunç dış atış yüzdesi de bu senelik Final Four yolculuğunda tabuta son çivi oldu.

Ancak her şeye rağmen, gelecek yıllar için umut var. Bir sonraki sezonun kadro planlaması için de geç kalınmamış gibi görünüyor.

İŞLEYEN PARÇA DEĞİŞTİRİLMEZ

Ancak Fenerbahçe'yi bir başkanlık seçimi bekliyor. Dilerim ki asırlık çınarda, zaten işleyen nadir parçalardan biri olan basketbol şubenin yönetiminde bir değişikliğe gidilmez.

Çünkü geleceği zaten çok parlak.