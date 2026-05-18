Sezonun son maçında kafa olarak tatile çıktıysan sahada hiçbir şey yapamazsın. Sadece uğraşır veya mücadele eder gibi gözükürsün. Fenerbahçeli oyuncular, ‘Bir an önce bitsin artık bu lig’ kafasındaki görüntüleriyle sahada çok etkisiz kaldılar. Eyüpspor, küme düşme tehlikesini yaşayan bir ekip olarak maça çok iyi hazırlanmış yapısıyla savunmasını sağlam tutuyor ve çabuk atak şansı kovalıyordu. Fenerbahçe’yi savunmada az adamla ve dengesiz yakalamak, ana hedefleriydi. İlk devre bu fırsatları yakaladılar. Legowski ve Metehan ile gelen goller, Eyüpspor için büyük moral olmuştu. İkinci devrenin büyük bölümü rakip sahada geçti. Bu gerçeğe rağmen Eyüpspor savunması fazla bunalmadı. Hücumda çerçeveyi net görecek ve yüksek toplarda gol pozisyonlarını hissedecek santrforun yokluğu bu maçta da hissediliyordu. Fenerbahçe’nin gol atma şansı, karambollerde savunmadan sekecek toplara kalmıştı. Fred böyle bir anda topu ağlara gönderdi. Eyüpspor artık tamamen kapanmıştı. Kerem, savunmayı dengesiz yakalayınca beraberliği getirdi. Bu kadar erkenden defansa çekilmenin bedelini ödüyordu Eyüpspor. Kerem bir gol daha atmıştı. Kaybedecek bir şeyi kalmayan takımlar bütün hatlarıyla yüklenirler. Talha’nın şutu savunmaya çarpıp ağlara gidince Eyüpspor için umutlar yeniden doğmuştu. Fenerbahçe bu sezon Kadıköy’e kazanamadan veda ederken, Eyüpspor ligde kaldı.